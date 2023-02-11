Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Семак рассказал, когда восстановятся от травм Мостовой, Сергеев и Сантос

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал ситуацию с травмированными футболистами.

    – Сергеев не сыграл в пятницу. Как вы оцениваете его здоровье?

    – Он восстанавливается. Я думаю, в течение пары дней Иван должен вернуться в общую группу. У него рецидив старого повреждения – воспаление, ничего серьезного.

    Та же ситуация и с Андреем Мостовым – будем ждать его возвращения после небольшого повреждения.

    Дуглас [Сантос], который также восстанавливается, думаю, тоже появится в общей группе в ближайшие дни.

    Надеюсь, что все наши травмированные вернутся в строй.

    • Ближайший официальный матч «Зенит» проведет 25 февраля.
    • В этот день петербуржцы встретятся с ульяновской «Волгой» в Кубке России.
    • Команда лидирует в РПЛ после 17 туров.

    ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы совсем скоро. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!

    Новости по теме
    Семак прокомментировал слухи о нежелании Кузяева продлевать контракт с «Зенитом» 3
    Товарищеский матч. «Зенит» упустил победу над «Арарат-Арменией» (1:1) 6
    Стало известно, почему Кузяев не продлевает контракт с «Зенитом» 12
    Источник: сайт «Зенита»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:09
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11