Семак рассказал, когда восстановятся от травм Мостовой, Сергеев и Сантос

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал ситуацию с травмированными футболистами.

– Сергеев не сыграл в пятницу. Как вы оцениваете его здоровье?

– Он восстанавливается. Я думаю, в течение пары дней Иван должен вернуться в общую группу. У него рецидив старого повреждения – воспаление, ничего серьезного.

Та же ситуация и с Андреем Мостовым – будем ждать его возвращения после небольшого повреждения.

Дуглас [Сантос], который также восстанавливается, думаю, тоже появится в общей группе в ближайшие дни.

Надеюсь, что все наши травмированные вернутся в строй.

Ближайший официальный матч «Зенит» проведет 25 февраля.

В этот день петербуржцы встретятся с ульяновской «Волгой» в Кубке России.

Команда лидирует в РПЛ после 17 туров.

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