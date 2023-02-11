Семак рассказал, когда восстановятся от травм Мостовой, Сергеев и Сантос

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал ситуацию с травмированными футболистами.
– Сергеев не сыграл в пятницу. Как вы оцениваете его здоровье?
– Он восстанавливается. Я думаю, в течение пары дней Иван должен вернуться в общую группу. У него рецидив старого повреждения – воспаление, ничего серьезного.
Та же ситуация и с Андреем Мостовым – будем ждать его возвращения после небольшого повреждения.
Дуглас [Сантос], который также восстанавливается, думаю, тоже появится в общей группе в ближайшие дни.
Надеюсь, что все наши травмированные вернутся в строй.
- Ближайший официальный матч «Зенит» проведет 25 февраля.
- В этот день петербуржцы встретятся с ульяновской «Волгой» в Кубке России.
- Команда лидирует в РПЛ после 17 туров.
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Источник: сайт «Зенита»