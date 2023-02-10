«Шинник» готовит продление 41-летнего Низамутдинова

«Шинник» планирует сохранить 41-летнего форварда Эльдара Низамутдинова. Для него готовят новый двухлетний контракт.
Нынешнее соглашение игрока истекает летом. К лету Низамутдинову уже исполнится 42.
- Уроженец Костромы выступает за «Шинник» с 2011 года (с перерывом на 2015-2016 годы).
- В 2009 году Низамутдинов провел 5 матчей в РПЛ за «Спартак», забил гол.
- Со «Спартаком» игрок взял тогда серебро РПЛ.
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Источник: телеграм-канал Сергея Ильева