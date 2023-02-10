Семак прокомментировал слухи о нежелании Кузяева продлевать контракт с «Зенитом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отреагировал на информацию, согласно которой полузащитник Далер Кузяев летом может покинуть команду.

– Сегодня появились новости о том, что Далер Кузяев отказался продлевать контракт с клубом. Можете ли вы прокомментировать ситуацию?

– Новости на то и есть, чтобы появляться. Что касается домысливания каких-то ситуаций, то, наверное, в этом и заключается работа журналистов, и иногда она бывает с большим перебором.

То, что у Далера заканчивается контракт, все знают, но о том, что он отказался его продлевать, я впервые слышу.

Есть пожелание Далера – мы все понимаем, что он хочет играть в Европе.

Та ситуация, которая возникла перед продлением его предыдущего соглашения, когда он ждал возможности попробовать свои силы в Европе в случае хорошего предложения, не изменилась, но о том, что он отказался продлевать контракт, я впервые слышу.

30-летний Кузяев в «Зените» с 2017 года.

Его рыночная стоимость – 10 миллионов евро.

В этом сезоне хавбек провел 20 матчей, забил 5 голов и сделал 5 ассистов.

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