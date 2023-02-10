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  • Семак прокомментировал слухи о нежелании Кузяева продлевать контракт с «Зенитом»

Семак прокомментировал слухи о нежелании Кузяева продлевать контракт с «Зенитом»

10 февраля 2023, 20:49
3

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отреагировал на информацию, согласно которой полузащитник Далер Кузяев летом может покинуть команду.

– Сегодня появились новости о том, что Далер Кузяев отказался продлевать контракт с клубом. Можете ли вы прокомментировать ситуацию?

– Новости на то и есть, чтобы появляться. Что касается домысливания каких-то ситуаций, то, наверное, в этом и заключается работа журналистов, и иногда она бывает с большим перебором.

То, что у Далера заканчивается контракт, все знают, но о том, что он отказался его продлевать, я впервые слышу.

Есть пожелание Далера – мы все понимаем, что он хочет играть в Европе.

Та ситуация, которая возникла перед продлением его предыдущего соглашения, когда он ждал возможности попробовать свои силы в Европе в случае хорошего предложения, не изменилась, но о том, что он отказался продлевать контракт, я впервые слышу.

  • 30-летний Кузяев в «Зените» с 2017 года.
  • Его рыночная стоимость – 10 миллионов евро.
  • В этом сезоне хавбек провел 20 матчей, забил 5 голов и сделал 5 ассистов.

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Источник: сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Кузяев Далер Семак Сергей
Комментарии (3)
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paracetamol
1676054277
Не надо Далеру играть в Европе, наши могут зашибить нечаянно, жалко будет!
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Вомбат
1676055538
Сосватать Кузяева в приличный европейский клуб, где хорошо платят, нереально. Таких, как он, в Европе хватает. Так что Кузяев никуда не денется, продлит контракт, как и в прошлый раз.
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