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    Семак прокомментировал слухи о нежелании Кузяева продлевать контракт с «Зенитом»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отреагировал на информацию, согласно которой полузащитник Далер Кузяев летом может покинуть команду.

    – Сегодня появились новости о том, что Далер Кузяев отказался продлевать контракт с клубом. Можете ли вы прокомментировать ситуацию?

    – Новости на то и есть, чтобы появляться. Что касается домысливания каких-то ситуаций, то, наверное, в этом и заключается работа журналистов, и иногда она бывает с большим перебором.

    То, что у Далера заканчивается контракт, все знают, но о том, что он отказался его продлевать, я впервые слышу.

    Есть пожелание Далера – мы все понимаем, что он хочет играть в Европе.

    Та ситуация, которая возникла перед продлением его предыдущего соглашения, когда он ждал возможности попробовать свои силы в Европе в случае хорошего предложения, не изменилась, но о том, что он отказался продлевать контракт, я впервые слышу.

    • 30-летний Кузяев в «Зените» с 2017 года.
    • Его рыночная стоимость – 10 миллионов евро.
    • В этом сезоне хавбек провел 20 матчей, забил 5 голов и сделал 5 ассистов.

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    Источник: сайт «Зенита»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +12275

      Вомбат 1 час назад

      Сосватать Кузяева в приличный европейский клуб, где хорошо платят, нереально. Таких, как он, в Европе хватает. Так что Кузяев никуда не денется, продлит контракт, как и в прошлый раз.

      1
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      Рейтинг: +17694

      paracetamol 1 час назад

      Не надо Далеру играть в Европе, наши могут зашибить нечаянно, жалко будет!

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      Рейтинг: +100998

      sv1969 > paracetamol 1 час назад

      не думаю что получится с клубом у него . куда хочет не возьмут , а куда возьмут он не захочет.

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