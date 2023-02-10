«Вест Хэм» и «Челси» сыграют в матче 23-го тура АПЛ. Игра пройдет на стадионе «Олимпийский» в Лондоне. Начало – в 15:30 по московскому времени.
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Ориентировочные составы:
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Вест Хэм: Лукаш Фабиански – Анджело Огбонна, Бен Джонсон, Найеф Агерд – Владимир Цоуфал, Лукас Пакета, Деклан Райс, Эмерсон Палмери – Саид Бенрама, Джаррод Боуэн – Мичейл Антонио.
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Челси: Кепа Аррисабалага – Бенуа Бадьяшиль, Тиаго Силва, Марк Кукурелла, Рис Джеймс – Энцо Фернандес, Конор Галлахер, Мэйсон Маунт – Нони Мадуэке, Хаким Зиеш, Кай Хаверц.
Судья: Крэйг Поусон (Англия)
- Матчей в сезоне: 13
- Желтые карточки: 57 (4,4 в среднем за матч)
- Красные карточки: 0
- Фолы в среднем за матч: 24
Пять последних очных матчей: четыре победы «Челси», один раз выиграл «Вест Хэм».
В последний раз команды встречались 3 сентября 2022 года – «Челси» победил со счетом 2:1. Забили Чилвел и Хаверц.
Коэффициенты:
Прогноз на матч: фора Челси (0)