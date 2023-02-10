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    Прогнозы и коэффициенты на матч «Вест Хэм» – «Челси»: 23 тур АПЛ, 11 февраля 2023

    «Вест Хэм» и «Челси» сыграют в матче 23-го тура АПЛ. Игра пройдет на стадионе «Олимпийский» в Лондоне. Начало – в 15:30 по московскому времени.

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    Ориентировочные составы:

    • Вест Хэм: Лукаш Фабиански – Анджело Огбонна, Бен Джонсон, Найеф Агерд – Владимир Цоуфал, Лукас Пакета, Деклан Райс, Эмерсон Палмери – Саид Бенрама, Джаррод Боуэн – Мичейл Антонио.

    • Челси: Кепа Аррисабалага – Бенуа Бадьяшиль, Тиаго Силва, Марк Кукурелла, Рис Джеймс – Энцо Фернандес, Конор Галлахер, Мэйсон Маунт – Нони Мадуэке, Хаким Зиеш, Кай Хаверц.

    Судья: Крэйг Поусон (Англия)

    • Матчей в сезоне: 13
    • Желтые карточки: 57 (4,4 в среднем за матч)
    • Красные карточки: 0
    • Фолы в среднем за матч: 24

    Пять последних очных матчей: четыре победы «Челси», один раз выиграл «Вест Хэм».

    В последний раз команды встречались 3 сентября 2022 года – «Челси» победил со счетом 2:1. Забили Чилвел и Хаверц.

    Коэффициенты:

    • Победа Вест Хэма – 3.40
    • Ничья – 3.40
    • Победа Челси – 2.32

    Прогноз на матч: фора Челси (0)

    Где смотреть матч Вест Хэм – Челси

    Источник: «Бомбардир»

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