«Вест Хэм» и «Челси» сыграют в матче 23-го тура АПЛ. Игра пройдет на стадионе «Олимпийский» в Лондоне. Начало – в 15:30 по московскому времени.

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Ориентировочные составы:

Судья: Крэйг Поусон (Англия)

Матчей в сезоне: 13

Желтые карточки: 57 (4,4 в среднем за матч)

Красные карточки: 0

Фолы в среднем за матч: 24

Пять последних очных матчей: четыре победы «Челси», один раз выиграл «Вест Хэм».

В последний раз команды встречались 3 сентября 2022 года – «Челси» победил со счетом 2:1. Забили Чилвел и Хаверц.

Коэффициенты:

Победа Вест Хэма – 3.40

Ничья – 3.40

Победа Челси – 2.32

Прогноз на матч: фора Челси (0)

Где смотреть матч Вест Хэм – Челси