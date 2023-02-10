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    Чистяков назвал трех кандидатов на роль нового капитана «Зенита»

    Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков рассказал о выборе нового капитана клуба после ухода Деяна Ловрена.

    «Капитана в «Зените» не выбирали. На сборах капитаном был Далер Кузяев или Миша Кержаков. Так как Дуглас Сантос сейчас на травме. Наверное, есть такие три варианта. Выберем внутри команды. Думаю, примем решение перед стартом сезона.

    Привыкли ли уже без Ловрена? В принципе да. Все остальные же остались. Сейчас к нам приедет ещe Ренан. Его в игре ещe не видел. Разве что прочитал про 40 миллионов от «Реала». Видимо, качественный футболист с хорошей левой», — сказал Чистяков.

    • «Зенит» уверенно лидирует в РПЛ после 17 туров.
    • Клуб из Петербурга четырежды подряд выиграл чемпионат России.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 10:08
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1721

      Красногвардейчик 2 часа назад

      А зачем Зениту тренер, пока есть газпром?!!!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +635

      Азбука > Красногвардейчик 28 минут назад

      Раньше "особо продвинутые" не читали текста статьи, чтоб оставить комментарий. Теперь уже не читают даже заголовка. Дмитрий Чистяков вообще-то о претендентах в капитаны команды говорит.

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