Чистяков назвал трех кандидатов на роль нового капитана «Зенита»

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков рассказал о выборе нового капитана клуба после ухода Деяна Ловрена.

«Капитана в «Зените» не выбирали. На сборах капитаном был Далер Кузяев или Миша Кержаков. Так как Дуглас Сантос сейчас на травме. Наверное, есть такие три варианта. Выберем внутри команды. Думаю, примем решение перед стартом сезона.

Привыкли ли уже без Ловрена? В принципе да. Все остальные же остались. Сейчас к нам приедет ещe Ренан. Его в игре ещe не видел. Разве что прочитал про 40 миллионов от «Реала». Видимо, качественный футболист с хорошей левой», — сказал Чистяков.