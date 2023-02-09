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    «Он способен заиграть на таком уровне». Агент Ренана – о «Реале»

    Луис Фернандо Гарсия, агент центрального защитника «Зенита» Роберта Ренана, считает, что потенциал его клиента соответствует уровню «Реала».

    Сообщалось, что мадридцы после клубного чемпионата мира предложат за игрока 40 миллионов евро.

    «Эта информация неверна. Но, конечно, он способен заиграть на таком уровне», – сказал агент.

    • Ренан стал игроком «Зенита» в январе, но пока не дебютировал за новую команду.
    • Он перешел в рамках сделки по Юри Алберто.
    • Контракт 19-летнего футболиста с петербургским клубом рассчитан до 2028 года.

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    Источник: «Чемпионат»

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