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    В «Зените» отреагировали на новость о готовности «Реала» выкупить Ренана

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию о желании «Реала» приобрести центрального защитника Роберта Ренана.

    Сообщалось, что мадридцы после клубного чемпионата мира предложат за игрока 40 миллионов евро.

    «Получал ли «Зенит» предложение от «Реала» по Ренану? Слухи не комментируем», – сказал Медведев.

    • Ренан стал игроком «Зенита» в январе, но пока не дебютировал за новую команду.
    • Он перешел в рамках сделки по Юри Алберто.
    • Контракт 19-летнего футболиста с петербургским клубом рассчитан до 2028 года.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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