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    Мещеряков: «Дзюбу предлагали «Локомотиву» в 2018 году, но тогда его запросы были шокирующими»

    Бывший председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков сообщил, что форвард Артем Дзюба мог оказаться в команде пять лет назад.

    «Локомотиву» предлагали Дзюбу перед ЧМ-2018, но тогда финансовые запросы футболиста были шокирующими, – сказал Мещеряков.

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    Источник: телеграм-канал «Р-Спорт»

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