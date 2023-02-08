Мещеряков: «Дзюбу предлагали «Локомотиву» в 2018 году, но тогда его запросы были шокирующими»

Бывший председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков сообщил, что форвард Артем Дзюба мог оказаться в команде пять лет назад.
«Локомотиву» предлагали Дзюбу перед ЧМ-2018, но тогда финансовые запросы футболиста были шокирующими, – сказал Мещеряков.
- Сообщается, что Дзюба и Игорь Смольников подпишут контракт с «Локо» до конца сезона.
- «Локомотив» подтвердил интерес к футболистам.
- Игроки будут зарабатывать в «Локо» 2,5 миллиона рублей в месяц.
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Источник: телеграм-канал «Р-Спорт»