Мещеряков: «Дзюбу предлагали «Локомотиву» в 2018 году, но тогда его запросы были шокирующими»

Бывший председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков сообщил, что форвард Артем Дзюба мог оказаться в команде пять лет назад.

«Локомотиву» предлагали Дзюбу перед ЧМ-2018, но тогда финансовые запросы футболиста были шокирующими, – сказал Мещеряков.

Сообщается, что Дзюба и Игорь Смольников подпишут контракт с «Локо» до конца сезона.

«Локомотив» подтвердил интерес к футболистам.

Игроки будут зарабатывать в «Локо» 2,5 миллиона рублей в месяц.

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