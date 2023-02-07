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    Булыкин: «Дзюба может помочь в раздевалке в критический момент и передать опыт в «Локо»

    Бывший форвард «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал возможный переход нападающего Артема Дзюбы в московский клуб.

    «Если «Локомотив» не потратит много денег на Дзюбу, то это будет прекрасный вариант для обоих. Артему нужно доказывать свой уровень, чтобы вернуться в российский футбол, а «Локомотиву» нужна помощь такого футболиста, который играл в сборной.

    Будет дополнительная конкуренция в составе, будет сильнее обойма игроков. В критический момент Дзюба может помочь и на футбольном поле, и в раздевалке.

    Думаю, что эта сделка будет хороша для всех. Если Дзюба заиграет и будет забивать, и передавать мастерство и опыт следующему поколению в «Локомотиве», то было бы хорошо», – сказал Булыкин.

    • Сообщается, что Дзюба подпишет контракт с «Локо» до конца сезона.
    • Он будет зарабатывать 2,5 миллиона рублей в месяц.
    • Медосмотр запланирован на среду.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    07.02.2023 23:33
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