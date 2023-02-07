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    Прокуратура расследует дело против президента «Айнтрахта». Его 13-летний сын употреблял кокаин

    Младший сын президента «Айнтрахта» Петера Фишера употреблял кокаин со школьным другом.

    В связи с этим прокуратура Франкфурта начала расследование.

    Фишера подозревают в незаконном приобретении и хранении наркотиков. Также под следствие попали его жена и 25-летний старший сын.

    В конце января в квартире президента «Айнтрахта» проводился обыск. На тумбочке были обнаружены следы кокаина.

    О преступлении стало известно от матери школьного друга 13-летнего сына Фишера. Она заметила изменения в поведении своего ребенка и сообщила об этом в школу и полицию.

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    Источник: Sportschau

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