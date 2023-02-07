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    Тихонов: «Зиньковский играет как Месси. Мяч на ноге как приклеенный»

    Экс-игрок «Спартака» Андрей Тихонов сравнил полузащитника москвичей Антона Зиньковского с нападающим «ПСЖ» Лионелем Месси после матча с «Краснодаром» в Зимнем кубке РПЛ.

    • «Спартак» разгромил соперника со счетом 4:0.
    • Зиньковский забил 2-й гол, обведя полсостава «Краснодара».

    «Посмотрите качество футболиста. Мяч всегда рядом. Он его не отпускает. Защитники боятся даже ногу засунуть и выбить у него этот мяч.

    Если бы он его отпустил хотя бы на метр, то у защитника была бы возможность выбить мяч. А так он как Месси играет. Посмотрите, его в штрафной никто не трогает. Потому что мяч всегда на ноге как приклеенный.

    У него хорошие качества. Он с одного фланга уходит в середину, с другого. Вспомните его гол ЦСКА. Сместился слева и в дальний угол забил лучшему вратарю всех времен и народов Акинфееву», — сказал Тихонов.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +39713

      Project Бабангида 15 секунд назад

      Париж конечно мог бы купить Зиньковского. но есть опасения что Месси станет его тенью

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3370

      FRZZ 1 час назад

      Защитники не те...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100926

      sv1969 1 час назад

      Парню не хватает физики... Да и удар нужно улучшить. А так конечно талантлив.

      2
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      Рейтинг: +1977

      alefreddy > sv1969 7 минут назад

      согласен физики добавить и лучший будет

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