Тихонов: «Зиньковский играет как Месси. Мяч на ноге как приклеенный»

Экс-игрок «Спартака» Андрей Тихонов сравнил полузащитника москвичей Антона Зиньковского с нападающим «ПСЖ» Лионелем Месси после матча с «Краснодаром» в Зимнем кубке РПЛ.

«Спартак» разгромил соперника со счетом 4:0.

Зиньковский забил 2-й гол, обведя полсостава «Краснодара».

«Посмотрите качество футболиста. Мяч всегда рядом. Он его не отпускает. Защитники боятся даже ногу засунуть и выбить у него этот мяч.

Если бы он его отпустил хотя бы на метр, то у защитника была бы возможность выбить мяч. А так он как Месси играет. Посмотрите, его в штрафной никто не трогает. Потому что мяч всегда на ноге как приклеенный.

У него хорошие качества. Он с одного фланга уходит в середину, с другого. Вспомните его гол ЦСКА. Сместился слева и в дальний угол забил лучшему вратарю всех времен и народов Акинфееву», — сказал Тихонов.

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