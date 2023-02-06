Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Селюк: «Напрасно Слуцкий тронул Мостового. Александр лучше разбирается в футболе»

    Футбольный агент Дмитрий Селюк высказался о конфликте Леонида Слуцкого и Александра Мостового.

    • Экс-тренер «Рубина» назвал бывшего футболиста фриком и посмешищем.
    • Мостовой ответил Слуцкому, посоветовав «быть аккуратнее в выражениях».

    «Мостовой был очень талантливым игроком, я его поставил бы в один ряд с Аршавиным, по таланту среди всех российских футболистов в истории российского футбола. И, конечно, был еще такой уникум, как Илюша Цымбаларь.

    Возвращаясь к Мостовому, это был умный игрок, он вел и организовывал игру команд, за которые выступал. Уверен, что из Мостового получился бы прекрасный тренер. Ему надо только найти хороших помощников.

    И я не понимаю, почему в России Александру не поступает предложений от клубов. Искренне не понимаю, Мостовой будет получше многих наших тренеров.

    Что касается Слуцкого, он пришел в ЦСКА после Газзаева, не стал там ничего менять. На этом багаже выигрывал. Потом был неудачный опыт в Англии и Голландии. Затем с «Рубином» вылетел в Первую лигу. А потом и в Первой лиге забуксовал. Дальше все знают, что со Слуцким произошло.

    Слуцкий любил качаться на скамейке, у Лобановского, видимо, подсмотрел, скопировал. Еще во времена ЦСКА запустил через журналистов миф о себе, как о «русском Моуринью».

    Что касается этой перепалки, напрасно Слуцкий тронул Мостового. У Александра есть имя в футболе, в отличие от Слуцкого. Причем имя в Европе. И в футболе Мостовой разбирается лучше Слуцкого», – заявил Селюк.

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    Слуцкий начал учиться в художественной школе 4
    Мостовой ответил Слуцкому, назвавшему его фриком и посмешищем 10
    Слуцкий сравнил популярность футболистов и хоккеистов 2
    Источник: «Советский спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:23
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +24989

      bset 1 минуту назад

      Как обычно футбольную карьеру приплетают к сегодняшнему дню. То что он был отличным футболистом никак не перекрывает того, что он никакой тренер и аналитик. Зидан начал тренировать с академии, а этому подавай РПЛ сразу. Так и просидит на звании "А вот если бы позвали...". Да ничего бы он не показал абсолютно.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24139

      DOCTOR PENALTY 31 минуту назад

      Полностью поддерживаю Селюка. *

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11