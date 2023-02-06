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  • Селюк: «Напрасно Слуцкий тронул Мостового. Александр лучше разбирается в футболе»

Селюк: «Напрасно Слуцкий тронул Мостового. Александр лучше разбирается в футболе»

6 февраля 2023, 19:23
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Футбольный агент Дмитрий Селюк высказался о конфликте Леонида Слуцкого и Александра Мостового.

  • Экс-тренер «Рубина» назвал бывшего футболиста фриком и посмешищем.
  • Мостовой ответил Слуцкому, посоветовав «быть аккуратнее в выражениях».

«Мостовой был очень талантливым игроком, я его поставил бы в один ряд с Аршавиным, по таланту среди всех российских футболистов в истории российского футбола. И, конечно, был еще такой уникум, как Илюша Цымбаларь.

Возвращаясь к Мостовому, это был умный игрок, он вел и организовывал игру команд, за которые выступал. Уверен, что из Мостового получился бы прекрасный тренер. Ему надо только найти хороших помощников.

И я не понимаю, почему в России Александру не поступает предложений от клубов. Искренне не понимаю, Мостовой будет получше многих наших тренеров.

Что касается Слуцкого, он пришел в ЦСКА после Газзаева, не стал там ничего менять. На этом багаже выигрывал. Потом был неудачный опыт в Англии и Голландии. Затем с «Рубином» вылетел в Первую лигу. А потом и в Первой лиге забуксовал. Дальше все знают, что со Слуцким произошло.

Слуцкий любил качаться на скамейке, у Лобановского, видимо, подсмотрел, скопировал. Еще во времена ЦСКА запустил через журналистов миф о себе, как о «русском Моуринью».

Что касается этой перепалки, напрасно Слуцкий тронул Мостового. У Александра есть имя в футболе, в отличие от Слуцкого. Причем имя в Европе. И в футболе Мостовой разбирается лучше Слуцкого», – заявил Селюк.

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Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Слуцкий Леонид Мостовой Александр Селюк Дмитрий
Комментарии (2)
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DOCTOR PENALTY
1675703232
Полностью поддерживаю Селюка. *
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crf575757
1675729674
Можно подумать,что селюк разбирается в футболе. Смешно! А МОСТОВОЙ уже показал себя как тренер, вывел команду медиалиги на последнее место! Действительно посмешище!!
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