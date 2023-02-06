Навас: «Я больше не в «Рубине». Меня уволили по электронной почте»

Экс-защитник «Рубина» Сесар Навас прокомментировал увольнение с поста директора селекционного отдела казанского клуба.

«Бывший спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский позвонил мне пару месяцев назад и сообщил, что в клубе грядут большие перемены, что Рустем Сайманов уходит и что новые руководители клуба, вероятно, не рассчитывают на него и на людей, которые с ним работали.

На прошлой неделе Олег подтвердил мне, что нас хотят уволить. Так что новость была ожидаемой, но не подтверждалась до прошлой недели.

Расстроен ли я? Нет, не расстроен. Я понимаю, что новые руководители хотят доверить выполнение нашей работы другим людям. Для меня это плохая новость, потому что я был очень счастлив работать в «Рубине». Это клуб и команда, которую я люблю и в которой провeл очень важные годы жизни.

Никто из клуба мне не звонил, чтобы сообщить новости. Они отправили мне простое письмо по электронной почте, подписанное генеральным директором Александром Айбатовым, чтобы сообщить мне, что я уволен.

Только один человек из клуба позвонил мне, чтобы поговорить об этом. Но он не руководитель — простой работник, друг. Ни один руководитель не связался со мной. Холодное прощание…

Конечно, я хотел как можно дольше работать в «Рубине». Я был счастлив в этом замечательном клубе. Контракт с «Рубином» был рассчитан до августа 2023 года. Но договор о расторжении контракта уже подписан. Я больше не в «Рубине», — сказал Навас.

Будучи футболистом, Навас выступал за «Рубин» с 2009 по 2015 год, а также с 2017 по 2018 год.

С командой он выиграл 4 трофея – РПЛ, Кубок и дважды Суперкубок России.

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно