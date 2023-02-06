Галактионов объяснил, почему Лантратов сыграл больше Худякова в товарищеском матче «Локомотива»

«Локомотив» победил «Урарту» со счетом 1:0 в воскресном товарищеском матче.

До 72-й минуты ворота московской команды защищал Илья Лантратов, потом его заменил Даниил Худяков.

«Мы планировали игровое время таким образом, чтобы вся команда почувствовала определенную уверенность.

Важно, чтобы был опытный игрок, который стабилизирует игру. Худяков еще получит свое время», – объяснил Галактионов.

19-летний Худяков – воспитанник «Локо».

27-летний Лантратов перешел в клуб из «Химок» в конце декабря.

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