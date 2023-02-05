Глушаков ждет предложения от «Торпедо»

Полузащитник Денис Глушаков хотел бы продолжить карьеру в Москве, несмотря на то что находится в расположении «Пари НН».

«Что касается Дениса Глушакова, то ситуация с ним до конца непонятная. Он на сборе «Пари НН», но, как говорят, сам бы хотел остаться в Москве и перейти в «Торпедо». И ждет этого варианта», – написал источник.

Глушаков в начале января расторг контракт с «Химками».

Хавбек выступал за клуб с 2020 года: 67 матчей, 15 голов, 5 ассистов.

«Торпедо» идет в РПЛ последним.

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