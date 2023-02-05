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    Глушаков ждет предложения от «Торпедо»

    Полузащитник Денис Глушаков хотел бы продолжить карьеру в Москве, несмотря на то что находится в расположении «Пари НН».

    «Что касается Дениса Глушакова, то ситуация с ним до конца непонятная. Он на сборе «Пари НН», но, как говорят, сам бы хотел остаться в Москве и перейти в «Торпедо». И ждет этого варианта», – написал источник.

    • Глушаков в начале января расторг контракт с «Химками».
    • Хавбек выступал за клуб с 2020 года: 67 матчей, 15 голов, 5 ассистов.
    • «Торпедо» идет в РПЛ последним.

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    Источник: телеграм-канал Сергея Ильева

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    Сегодня, 18:44
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5282

      neim 2 часа назад

      Уйти из Химок, чтобы ждать приглашения от Торпедо ...
      А в таблицу он не смотрит ?
      Хрен редьки не слаще.

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