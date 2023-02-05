Орещук призвал не воспринимать всерьез интерес «Реала» к зенитовцу Ренану

Бывший спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук отреагировал на информацию об интересе «Реала» к защитнику «Зенита» Роберту Ренану.

«Я бы улыбнулся и сказал бы «Ну ладно». Знаете, у нас есть футболисты, которое каждое трансферное окно куда-то «переходят» — то в Бундеслигу, то в АПЛ, а в итоге как играли за одну команду, так и продолжают играть. Но ими постоянно кто-то «интересуется», они каждые полгода куда-то переходят и за ними «стоит» целая очередь из топ-клубов, вот и этот пример из той же серии, как мне кажется, — сказал Орещук.

В январе Ренан стал игроком «Зенита».

Он перешел в рамках сделки по Юри Алберто.

Контракт игрока с петербургским клубом рассчитан до 2028 года.

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно