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    Орещук призвал не воспринимать всерьез интерес «Реала» к зенитовцу Ренану

    Бывший спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук отреагировал на информацию об интересе «Реала» к защитнику «Зенита» Роберту Ренану.

    «Я бы улыбнулся и сказал бы «Ну ладно». Знаете, у нас есть футболисты, которое каждое трансферное окно куда-то «переходят» — то в Бундеслигу, то в АПЛ, а в итоге как играли за одну команду, так и продолжают играть. Но ими постоянно кто-то «интересуется», они каждые полгода куда-то переходят и за ними «стоит» целая очередь из топ-клубов, вот и этот пример из той же серии, как мне кажется, — сказал Орещук.

    • В январе Ренан стал игроком «Зенита».
    • Он перешел в рамках сделки по Юри Алберто.
    • Контракт игрока с петербургским клубом рассчитан до 2028 года.

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    Источник: «РБ Спорт»

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