Интерес «Реала» к Ренану повысился. Защитника в январе подписал «Зенит»

«Реал» продолжает следить за центральным защитником «Зенита» Робертом Ренаном.

Скауты мадридского клуба наблюдают за 19-летним футболистом еще с прошлого сезона, когда он выступал за «Коринтианс».

Сейчас же интерес «Реала» повысился на фоне успешного выступления бразильца на Кубке Америки U20.

В январе Ренан стал игроком «Зенита».

Он перешел в рамках сделки по Юри Алберто.

Контракт игрока с петербургским клубом рассчитан до 2028 года.

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