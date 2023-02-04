Интерес «Реала» к Ренану повысился. Защитника в январе подписал «Зенит»

«Реал» продолжает следить за центральным защитником «Зенита» Робертом Ренаном.
Скауты мадридского клуба наблюдают за 19-летним футболистом еще с прошлого сезона, когда он выступал за «Коринтианс».
Сейчас же интерес «Реала» повысился на фоне успешного выступления бразильца на Кубке Америки U20.
- В январе Ренан стал игроком «Зенита».
- Он перешел в рамках сделки по Юри Алберто.
- Контракт игрока с петербургским клубом рассчитан до 2028 года.
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Источник: UOL Esporte