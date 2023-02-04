Овчинников назвал лучшего кандидата на пост главного тренера «Локомотива»

Бывший вратарь «Локомотива» Сергей Овчинников считает, что московскому клубу стоило пригласить на пост главного тренера Вадима Евсеева.

– Назначение Галактионова было поспешным?

– Да.

– То есть для результата здесь и сейчас требуется другой, антикризисный специалист?

– У меня есть свой кандидат, как и у любого болельщика. Я бывший игрок «Локомотива» и тоже думаю, кто мог бы работать в клубе.

– Назовите.

– Вадим Евсеев. Это молодой и перспективный тренер, но с большим опытом и достижениями. Он железнодорожник, который много лет провeл в команде.

Опять же, я не агитирую. Руководству виднее, кого назначать. Будем болеть за Галактионова. Надеюсь, у него получится.

Я бы не сказал, что красно-зелeным сегодня требуется антикризисный специалист. Просто нужен хороший наставник.

– Мы думали, вы вспомните о Юрии Сeмине.

– У меня есть своe видение ситуации относительно возможного приглашения Юрия Павловича. На мой взгляд, это уже неактуально.

Думаю, Сeмин сам понимает это. Мы привыкли видеть его во главе «Локомотива». Но на сегодняшний день он был бы более полезен как координатор, который помогал бы осуществлять некий переход от традиций прошлого к будущему.

Он мог бы помогать в штабе, стать связующим звеном между руководством и коллективом, передать какие-то знания и хитрости. Но это чисто моe мнение. Оно может быть неправильным.

– Сeмин любит делиться опытом или свои секреты держит при себе?

– Когда работали с ним в киевском «Динамо», он делился со мной и жизненным, и тренерским опытом.

«Локо» набрал 13 очков в 17 турах РПЛ.

Команда занимает 14-е место в таблице лиги (зона стыков).

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно