«Ростов» и «Спартак» назвали стартовые составы на матч 1-го тура Зимнего кубка РПЛ.
- Игра пройдет на стадионе «Банияс» в Абу-Даби (ОАЭ).
- Начало – в 19:30 по московскому времени.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Знаешь, кто победит? Получи бесплатно 2000 рублей и ставь на матч
Ростов: Песьяков, Осипенко, Лангович, Прохин, Щетинин, Чернов, Миронов, Байрамян, Глебов, Уткин, Комличенко.
Спартак: Максименко, Хлусевич, Маслов, Джикия, Классен, Литвинов, Денисов, Зобнин, Игнатов, Николсон, Зиньковский.
Пять последних очных матчей: три победы «Ростова», одна ничья, один раз выиграл «Спартак».
В последний раз команды встречались 11 сентября 2022 года – ростовчане выиграли со счетом 4:2. Дмитрий Полоз сделал дубль.
Коэффициенты:
Где смотреть матч Ростов – Спартак
Прогноз на матч Ростов – Спартак
Источник: «Бомбардир»