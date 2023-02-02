«Ростов» и «Спартак» назвали стартовые составы на матч 1-го тура Зимнего кубка РПЛ.

Игра пройдет на стадионе «Банияс» в Абу-Даби (ОАЭ).

Начало – в 19:30 по московскому времени.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Знаешь, кто победит? Получи бесплатно 2000 рублей и ставь на матч

Ростов: Песьяков, Осипенко, Лангович, Прохин, Щетинин, Чернов, Миронов, Байрамян, Глебов, Уткин, Комличенко.

Спартак: Максименко, Хлусевич, Маслов, Джикия, Классен, Литвинов, Денисов, Зобнин, Игнатов, Николсон, Зиньковский.

Пять последних очных матчей: три победы «Ростова», одна ничья, один раз выиграл «Спартак».

В последний раз команды встречались 11 сентября 2022 года – ростовчане выиграли со счетом 4:2. Дмитрий Полоз сделал дубль.

Коэффициенты:

Победа Ростова – 3.75

Ничья – 3.90

Победа Спартака – 2.00

Где смотреть матч Ростов – Спартак

Прогноз на матч Ростов – Спартак