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    «Ростов» – «Спартак»: стартовые составы на 1-й тур Зимнего кубка РПЛ

    «Ростов» и «Спартак» назвали стартовые составы на матч 1-го тура Зимнего кубка РПЛ.

    • Игра пройдет на стадионе «Банияс» в Абу-Даби (ОАЭ).
    • Начало – в 19:30 по московскому времени.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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    Ростов: Песьяков, Осипенко, Лангович, Прохин, Щетинин, Чернов, Миронов, Байрамян, Глебов, Уткин, Комличенко.

    Спартак: Максименко, Хлусевич, Маслов, Джикия, Классен, Литвинов, Денисов, Зобнин, Игнатов, Николсон, Зиньковский.

    Пять последних очных матчей: три победы «Ростова», одна ничья, один раз выиграл «Спартак».

    В последний раз команды встречались 11 сентября 2022 года – ростовчане выиграли со счетом 4:2. Дмитрий Полоз сделал дубль.

    Коэффициенты:

    • Победа Ростова – 3.75
    • Ничья – 3.90
    • Победа Спартака – 2.00

    Где смотреть матч Ростов – Спартак

    Прогноз на матч Ростов – Спартак

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    Источник: «Бомбардир»

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      520de 4 минуты назад

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