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    Где смотреть матч «Ростов» – «Спартак»: 1 тур Зимний кубок РПЛ, 2 февраля 2023

    «Ростов» и «Спартак» сыграют в матче 1-го тура Зимнего кубка РПЛ.

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    Встреча пройдет на стадионе «Банияс» в Абу-Даби (ОАЭ).

    • Игра состоится в четверг, 2 февраля.
    • Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».
    • Начало – в 19:30 мск.

    «Спартак» – фаворит матча по версии букмекеров, поставить на победу московской команды можно за коэффициент 2,0. На ничью – за 3,90. На выигрыш «Ростова» предлагают коэффициент 3,75.

    Прогноз на матч Ростов – Спартак

    Источник: «Бомбардир»

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    01.02.2023 23:48
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5773

      ySS 1 час назад

      Конечно посмотрим на наши команды.

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