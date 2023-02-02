«Ростов» и «Спартак» сыграют в матче 1-го тура Зимнего кубка РПЛ.

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Встреча пройдет на стадионе «Банияс» в Абу-Даби (ОАЭ).

Игра состоится в четверг, 2 февраля.

Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».

Начало – в 19:30 мск.

«Спартак» – фаворит матча по версии букмекеров, поставить на победу московской команды можно за коэффициент 2,0. На ничью – за 3,90. На выигрыш «Ростова» предлагают коэффициент 3,75.

Прогноз на матч Ростов – Спартак