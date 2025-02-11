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  • Медведев – о разгроме «Спартака»: «Зенит» показал, кто в доме хозяин»

Медведев – о разгроме «Спартака»: «Зенит» показал, кто в доме хозяин»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев дал комментарий по итогам третьего в истории Зимнего кубка.

  • Победителем турнира впервые стал «Зенит».
  • В финале петербуржцы разгромили предыдущего обладателя трофея «Спартак» со счетом 3:0.
  • Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

– Поздравляю всех болельщиков «Зенита», где бы они ни находились. Полезный турнир.

Ясно, что цель команд – подготовка к продолжению сезона, но все равно соперничество никто не отменял и кубок в копилку – это всегда приятно. Тем более, «Зенит» показал, кто на сегодняшний день в доме хозяин.

Сергей Семак, уйдя на трибуну, проявил благородство в ситуации с удалением Станковича?

– Считаю, Сергей Богданович очень мудро поступил, потому что его действия сразу снизили градус.

Игроки «Спартака» увидели, что неудаленный тренер вместе со Станковичем пошел и сел на трибуну. И сразу страсти улеглись.

В противном случае могло по‑разному все развиваться.

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Источник: «Матч ТВ»

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Комментарии (16)
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NewLife
1739301408
Вот не буду спорить: ясно же, что хозяин газпром, пока его и его ставленников не выкинут из РФС()(
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oyabun
1739301598
А еще Зенит показал как будут судить его соперников во второй половине сезона, когда удалили Мартинса. Там и близко фола на вторую желтую не было. На повторе четко была видна симуляция игрока Зенита.
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Спартачище
1739301823
Болотные празднуют как не в себя)))) Их можно понять, скоро период большой печальки предстоит им
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Мордаванин
1739302808
гыыы возмщённые жители теремка не любят когда на них Медвед садится)
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WILDLING_HRUNDEL
1739302844
Где спартачи там всегда раздрай
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