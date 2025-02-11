Медведев – о разгроме «Спартака»: «Зенит» показал, кто в доме хозяин»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев дал комментарий по итогам третьего в истории Зимнего кубка.
- Победителем турнира впервые стал «Зенит».
- В финале петербуржцы разгромили предыдущего обладателя трофея «Спартак» со счетом 3:0.
- Видеообзор матча можно посмотреть здесь.
– Поздравляю всех болельщиков «Зенита», где бы они ни находились. Полезный турнир.
Ясно, что цель команд – подготовка к продолжению сезона, но все равно соперничество никто не отменял и кубок в копилку – это всегда приятно. Тем более, «Зенит» показал, кто на сегодняшний день в доме хозяин.
– Сергей Семак, уйдя на трибуну, проявил благородство в ситуации с удалением Станковича?
– Считаю, Сергей Богданович очень мудро поступил, потому что его действия сразу снизили градус.
Игроки «Спартака» увидели, что неудаленный тренер вместе со Станковичем пошел и сел на трибуну. И сразу страсти улеглись.
В противном случае могло по‑разному все развиваться.