Тренер «Спартака» – после 0:3 от «Зенита»: «Не все футболисты оправдали наши ожидания»

Тренер «Спартака» Ненад Сакич подвел итоги проигранного матча с «Зенитом».

Это был финал Зимнего кубка РПЛ.

Петербуржцы разгромили соперника со счетом 3:0.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

– Нужно отдать должное «Зениту». Прекрасно провели матч, хорошо подготовленная команда. Только лестные слова в адрес соперника.

У нас были два состава, оба были боеспособны. Нам были нужны определенные ответы, которые мы получили, несмотря на то что не все из них позитивные.

– Какие ответы?

– У нас в составе более двух десятков футболистов. Мы работали на сборах очень интенсивно, каждый из них заслуживал минуты на поле.

К сожалению, не все футболисты оправдали наши ожидания, но как есть.