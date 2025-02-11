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  • Тренер «Спартака» – после 0:3 от «Зенита»: «Не все футболисты оправдали наши ожидания»

Тренер «Спартака» – после 0:3 от «Зенита»: «Не все футболисты оправдали наши ожидания»

Тренер «Спартака» Ненад Сакич подвел итоги проигранного матча с «Зенитом».

  • Это был финал Зимнего кубка РПЛ.
  • Петербуржцы разгромили соперника со счетом 3:0.
  • Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

– Нужно отдать должное «Зениту». Прекрасно провели матч, хорошо подготовленная команда. Только лестные слова в адрес соперника.

У нас были два состава, оба были боеспособны. Нам были нужны определенные ответы, которые мы получили, несмотря на то что не все из них позитивные.

– Какие ответы?

– У нас в составе более двух десятков футболистов. Мы работали на сборах очень интенсивно, каждый из них заслуживал минуты на поле.

К сожалению, не все футболисты оправдали наши ожидания, но как есть.

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Источник: «Матч ТВ»

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Комментарии (5)
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WILDLING_HRUNDEL
1739302777
Провалили трансферную кампанию, в отставку всех без неустойки
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Taps
1739303427
Сейчас снова начнутся разборки за бабло ...
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alefreddy
1739303890
Посмотрели второй состав надо отцеплять как минимум наполовину.Пойдет распродажа
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oyabun
1739304284
А Денисов и Литвинов так и продолжат "оправдывать ожидания"?
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