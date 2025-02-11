Тренер «Спартака» – после 0:3 от «Зенита»: «Не все футболисты оправдали наши ожидания»

Тренер «Спартака» Ненад Сакич подвел итоги проигранного матча с «Зенитом».
- Это был финал Зимнего кубка РПЛ.
- Петербуржцы разгромили соперника со счетом 3:0.
- Видеообзор матча можно посмотреть здесь.
– Нужно отдать должное «Зениту». Прекрасно провели матч, хорошо подготовленная команда. Только лестные слова в адрес соперника.
У нас были два состава, оба были боеспособны. Нам были нужны определенные ответы, которые мы получили, несмотря на то что не все из них позитивные.
– Какие ответы?
– У нас в составе более двух десятков футболистов. Мы работали на сборах очень интенсивно, каждый из них заслуживал минуты на поле.
К сожалению, не все футболисты оправдали наши ожидания, но как есть.