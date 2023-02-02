«Ростов» и «Спартак» встретятся в матче 1-го тура Зимнего кубка РПЛ. Игра пройдет на стадионе «Банияс» в Абу-Даби (ОАЭ). Начало – в 19:30 по московскому времени.

Знаешь, кто победит? Получи бесплатно 2000 рублей и ставь на матч

Ориентировочные составы:

Судья: Кирилл Левников (Россия)

Матчей в сезоне: 12

Желтые карточки: 51 (4,2 в среднем за матч)

Красные карточки: 4

Фолы в среднем за матч: 23

Пять последних очных матчей: три победы «Ростова», одна ничья, один раз выиграл «Спартак».

В последний раз команды встречались 11 сентября 2022 года – ростовчане выиграли со счетом 4:2. Дмитрий Полоз сделал дубль.

Коэффициенты:

Победа Ростова – 3.75

Ничья – 3.90

Победа Спартака – 2.00

Прогноз на матч: тотал голов больше (2.5)

Где смотреть матч Ростов – Спартак

Во сколько смотреть матч Ростов – Спартак