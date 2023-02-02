«Ростов» и «Спартак» встретятся в матче 1-го тура Зимнего кубка РПЛ. Игра пройдет на стадионе «Банияс» в Абу-Даби (ОАЭ). Начало – в 19:30 по московскому времени.
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Ориентировочные составы:
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Ростов: Сергей Песьяков – Максим Осипенко, Александр Сильянов, Евгений Чернов, Виктор Мелехин – Данил Глебов, Даниил Уткин, Хорен Байрамян, Дмитрий Полоз, Кирилл Щетинин – Николай Комличенко.
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Спартак: Александр Селихов – Георгий Джикия, Даниил Денисов, Леон Классен, Даниил Хлусевич – Данил Пруцев, Роман Зобнин, Михаил Игнатов – Александр Соболев, Шамар Николсон, Антон Зиньковский.
Судья: Кирилл Левников (Россия)
- Матчей в сезоне: 12
- Желтые карточки: 51 (4,2 в среднем за матч)
- Красные карточки: 4
- Фолы в среднем за матч: 23
Пять последних очных матчей: три победы «Ростова», одна ничья, один раз выиграл «Спартак».
В последний раз команды встречались 11 сентября 2022 года – ростовчане выиграли со счетом 4:2. Дмитрий Полоз сделал дубль.
Коэффициенты:
Прогноз на матч: тотал голов больше (2.5)
Где смотреть матч Ростов – Спартак