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    Прогнозы и коэффициенты на матч «Ростов» – «Спартак»: 1 тур Зимний кубок РПЛ, 2 февраля 2023

    «Ростов» и «Спартак» встретятся в матче 1-го тура Зимнего кубка РПЛ. Игра пройдет на стадионе «Банияс» в Абу-Даби (ОАЭ). Начало – в 19:30 по московскому времени.

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    Ориентировочные составы:

    Судья: Кирилл Левников (Россия)

    • Матчей в сезоне: 12
    • Желтые карточки: 51 (4,2 в среднем за матч)
    • Красные карточки: 4
    • Фолы в среднем за матч: 23

    Пять последних очных матчей: три победы «Ростова», одна ничья, один раз выиграл «Спартак».

    В последний раз команды встречались 11 сентября 2022 года – ростовчане выиграли со счетом 4:2. Дмитрий Полоз сделал дубль.

    Коэффициенты:

    • Победа Ростова – 3.75
    • Ничья – 3.90
    • Победа Спартака – 2.00

    Прогноз на матч: тотал голов больше (2.5)

    Где смотреть матч Ростов – Спартак

    Во сколько смотреть матч Ростов – Спартак

    Источник: «Бомбардир»

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