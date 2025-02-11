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  • Семак объяснил свое решение уйти с удаленным Станковичем на трибуну

Семак объяснил свое решение уйти с удаленным Станковичем на трибуну

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о своем поступке во втором тайме финального матча Зимнего кубка РПЛ против «Спартака».

  • За агрессивное поведение красную карточку получил спартаковский тренер Деян Станкович.
  • Семак ушел вместе с коллегой на трибуну.
  • «Зенит» разгромил «Спартак» со счетом 3:0.
  • Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

– Я думаю, обе команды были недовольны судейскими решениями, начиная с первых минут. Страсти накалялись и в какой‑то момент вылились в какую‑то словесную перепалку между одним из наших тренеров и Деяном.

Его удалили. Я, как и он, не согласен со многими действиями. Для меня было важно, чтобы эта игра закончилась нормально, без травм, без драки.

Потому что всe могло закончиться по любому [сценарию]. Особой радости нет от такой игры.

– Вы подошли к Деяну. Что вы ему сказали?

– Ничего. Мы пошли. Он сказал, что не понимает. Я – что тоже. Меня не удалили, но я поддержал его, оставил команды в равных условиях.

– Похожие ситуации были в вашей карьере? Как вам это решение в голову пришло?

– Это товарищеский матч. Разрядили обстановку, пошли поговорили.

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Источник: «Матч ТВ»

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Комментарии (2)
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1739303801
Кто вы такие? А судья-ГЛАВНЫЙ!
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БАЗАРА НЕТ
1739303883
Он сказал не понимает, я ответил тоже не понимаю, пошли поговорили))
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