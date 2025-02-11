Семак объяснил свое решение уйти с удаленным Станковичем на трибуну

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о своем поступке во втором тайме финального матча Зимнего кубка РПЛ против «Спартака».

За агрессивное поведение красную карточку получил спартаковский тренер Деян Станкович.

Семак ушел вместе с коллегой на трибуну.

«Зенит» разгромил «Спартак» со счетом 3:0.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

– Я думаю, обе команды были недовольны судейскими решениями, начиная с первых минут. Страсти накалялись и в какой‑то момент вылились в какую‑то словесную перепалку между одним из наших тренеров и Деяном.

Его удалили. Я, как и он, не согласен со многими действиями. Для меня было важно, чтобы эта игра закончилась нормально, без травм, без драки.

Потому что всe могло закончиться по любому [сценарию]. Особой радости нет от такой игры.

– Вы подошли к Деяну. Что вы ему сказали?

– Ничего. Мы пошли. Он сказал, что не понимает. Я – что тоже. Меня не удалили, но я поддержал его, оставил команды в равных условиях.

– Похожие ситуации были в вашей карьере? Как вам это решение в голову пришло?

– Это товарищеский матч. Разрядили обстановку, пошли поговорили.