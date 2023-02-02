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    Корнеев: «Я предлагал «Зениту» Луиса Диаса за 6 миллионов. Сейчас он стоит 100»

    Экс-глава селекционного отдела «Монако» Игорь Корнеев заявил, что нападающий «Ливерпуля» Луис Диас мог перейти в «Зенита» за 6 миллионов евро.

    — Давайте пофантазируем. Вы руководите богатым клубом и можете приобрести любого игрока за 100 миллионов евро. Кого выбираете?

    — Я бы никого не стал брать за такие деньги. Исключение — Мбаппе. Или Месси с Криштиану Роналду, если бы были лет на десять моложе.

    Когда работал в «Монако», мы купили Чуамени за 18 миллионов евро. Через два с половиной года его продали в «Реал» за 80 миллионов. Советовал я «Монако» и Беллингема, который в тот момент стоил в районе 18-20 миллионов. А Фати мы вообще могли подписать бесплатно. Не срослось.

    Еще в свое время я предлагал «Челси» Альфонсо Дэвиса за 4 миллиона, а «Зениту» Луиса Диаса за 6 миллионов... Я к чему? Сейчас все они оцениваются как раз в 100 миллионов евро. Можно и других игроков в этот список включить.

    Но в целом, исходя из статистики, 99 процентов сверхкрупных трансферов себя не оправдывают и не отбиваются.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 16:37
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +12948

      Алексей З 12 минут назад

      Игорь , многое ещё зависит в какие руки игрок попадёт.
      Ну купил бы Зенит его за 6 и в нашей РПЛ , он через пару лет стоил бы ...4.
      Кто унас сильно прибавил в цене ? Не это фуфло на бумаге , а конкретно за кого заплатили сильно больше покупных ?
      Не помню...

      0
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      Рейтинг: +17617

      ilichkadr 16 минут назад

      "исходя из статистики, 99 процентов сверхкрупных трансферов себя не оправдывают и не отбиваются."
      Вот и ответ на вопрос, а на фига козе баян, если она играть не умеет!

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      Рейтинг: +794

      7:1 28 минут назад

      https://bombardir.ru/news/580625
      https://bombardir.ru/news/580864

      ну вот тут он вообще к нам перешёл. только не перешёл. гы-гы!

      0
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      Рейтинг: +342

      ПалкоВводецъ (returned) 31 минуту назад

      "Знал бы прикуп - жил бы в Сочи" Гыгыгы

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