Корнеев: «Я предлагал «Зениту» Луиса Диаса за 6 миллионов. Сейчас он стоит 100»

Игорь , многое ещё зависит в какие руки игрок попадёт.
Ну купил бы Зенит его за 6 и в нашей РПЛ , он через пару лет стоил бы ...4.
Кто унас сильно прибавил в цене ? Не это фуфло на бумаге , а конкретно за кого заплатили сильно больше покупных ?
Не помню...
Экс-глава селекционного отдела «Монако» Игорь Корнеев заявил, что нападающий «Ливерпуля» Луис Диас мог перейти в «Зенита» за 6 миллионов евро.
— Давайте пофантазируем. Вы руководите богатым клубом и можете приобрести любого игрока за 100 миллионов евро. Кого выбираете?
— Я бы никого не стал брать за такие деньги. Исключение — Мбаппе. Или Месси с Криштиану Роналду, если бы были лет на десять моложе.
Когда работал в «Монако», мы купили Чуамени за 18 миллионов евро. Через два с половиной года его продали в «Реал» за 80 миллионов. Советовал я «Монако» и Беллингема, который в тот момент стоил в районе 18-20 миллионов. А Фати мы вообще могли подписать бесплатно. Не срослось.
Еще в свое время я предлагал «Челси» Альфонсо Дэвиса за 4 миллиона, а «Зениту» Луиса Диаса за 6 миллионов... Я к чему? Сейчас все они оцениваются как раз в 100 миллионов евро. Можно и других игроков в этот список включить.
Но в целом, исходя из статистики, 99 процентов сверхкрупных трансферов себя не оправдывают и не отбиваются.
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