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  • Рианчо: «Спартак» станет чемпионом России. Абаскаль – тренер от бога»

Рианчо: «Спартак» станет чемпионом России. Абаскаль – тренер от бога»

1 февраля 2023, 00:39
3

Экс-тренер «Спартака» Рауль Рианчо считает, что московский клуб выиграет РПЛ в этом сезоне.

«Вижу ли Спартак чемпионом? Да, определенно. В это надо верить и тогда все случится именно так. Спартак» станет чемпионом РПЛ. У них все для этого есть. Нужно выходить на каждый следующих матч как на финал.

Абаскаль — тренер от бога. Он именно тот, кто так нужен был красно-белым. Молодая свежая кровь, европейская тренерская школа и желание побеждать — идеальный набор для золотых медалей. Видно, что вся команда жаждет чемпионства», — сказал Рианчо.

  • «Спартак» идет на 2-м месте в РПЛ.
  • Отставание от лидирующего «Зенита» – 6 очков.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Рианчо Рауль Абаскаль Гильермо
Комментарии (3)
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O-kolesov
1675237911
Я думал, что он родился от папы/ не Римского/.
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NewLife
1675239746
Забаньте, наконец уже, РБ Спорт - этого вонючего провокатора на службе у немытых
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