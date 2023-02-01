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    Рианчо: «Спартак» станет чемпионом России. Абаскаль – тренер от бога»

    Экс-тренер «Спартака» Рауль Рианчо считает, что московский клуб выиграет РПЛ в этом сезоне.

    «Вижу ли Спартак чемпионом? Да, определенно. В это надо верить и тогда все случится именно так. Спартак» станет чемпионом РПЛ. У них все для этого есть. Нужно выходить на каждый следующих матч как на финал.

    Абаскаль — тренер от бога. Он именно тот, кто так нужен был красно-белым. Молодая свежая кровь, европейская тренерская школа и желание побеждать — идеальный набор для золотых медалей. Видно, что вся команда жаждет чемпионства», — сказал Рианчо.

    • «Спартак» идет на 2-м месте в РПЛ.
    • Отставание от лидирующего «Зенита» – 6 очков.

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    Источник: «РБ Спорт»

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