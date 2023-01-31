«ПСЖ» не отпустил Наваса в клуб АПЛ

Переход вратаря «ПСЖ» Кейлора Наваса в «Ноттингем Форест», вероятнее всего, не состоится.

Клуб АПЛ не смог удовлетворить финансовые требования парижан по трансферу.

«Ноттингем Форест» уже переключил внимание на других голкиперов, среди вариантов – Серхио Рико («ПСЖ») и Эмиль Аудеро («Сампдория»).

В этом сезоне Навас провел 2 матча за «ПСЖ» в Кубке Франции.

Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года.

Рыночная стоимость костариканца – 5 миллионов евро.

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