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    «ПСЖ» не отпустил Наваса в клуб АПЛ

    Переход вратаря «ПСЖ» Кейлора Наваса в «Ноттингем Форест», вероятнее всего, не состоится.

    Клуб АПЛ не смог удовлетворить финансовые требования парижан по трансферу.

    «Ноттингем Форест» уже переключил внимание на других голкиперов, среди вариантов – Серхио Рико («ПСЖ») и Эмиль Аудеро («Сампдория»).

    • В этом сезоне Навас провел 2 матча за «ПСЖ» в Кубке Франции.
    • Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года.
    • Рыночная стоимость костариканца – 5 миллионов евро.

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    Источник: L’Equipe

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