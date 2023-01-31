Черышев рассказал, звал ли его Черчесов в «Ференцварош»

Футболист «Венеции» Денис Черышев ответил, какие отношения у него с главным тренером «Ференцвароша» Станиславом Черчесовым.
– Черчесов случайно не звал тебя в «Ференцварош»?
– Держим связь, но в команду к себе он не звал (смеется). Периодически переписываемся, поздравляем друг друга с праздниками и с какими-то успехами.
У меня о Станиславе Саламыче только теплые воспоминания. Мы через столько прошли вместе, что по-другому и быть не могло.
- Черышев и Черчесов вместе работали в сборной России.
- Российский вингер летом искал новый клуб после истечения контракта с «Валенсией».
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Источник: Sport24