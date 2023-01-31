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    Уткин рассказал о конкретном интересе от клубов из топ-5 лиг

    Полузащитник «Ростова» Даниил Уткин заявил, что зимой им интересовались клубы из Турции, Италии и Испании.

    «Агент мне говорил, что были какие‑то конкретные интересы со стороны Турции, Италии и Испании, но мы переговорили, я сказал свою позицию, с которой он согласился, что на данный момент нужно сфокусироваться на родном клубе и провести полноценный сезон, а уже потом возвращаться к этому вопросу», – сказал Уткин.

    • 23-летний Уткин стоит 7 миллионов евро.
    • В сезоне РПЛ у Уткина 17 матчей, 3 гола, 7 ассистов.
    • Игрок – воспитанник «Краснодара».

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1462

      elessar arnor 12 минут назад

      млао посидел в родной донной лиге

      0
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      Рейтинг: +5729

      AtticusFinch 37 минут назад

      Классный игрок!

      0
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      Рейтинг: +136

      Александр.Т. 2 часа назад

      Ну и зря теперь вечно в РПЛ будет , но зато при хорошей зп

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