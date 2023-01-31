Уткин рассказал о конкретном интересе от клубов из топ-5 лиг

Полузащитник «Ростова» Даниил Уткин заявил, что зимой им интересовались клубы из Турции, Италии и Испании.

«Агент мне говорил, что были какие‑то конкретные интересы со стороны Турции, Италии и Испании, но мы переговорили, я сказал свою позицию, с которой он согласился, что на данный момент нужно сфокусироваться на родном клубе и провести полноценный сезон, а уже потом возвращаться к этому вопросу», – сказал Уткин.

23-летний Уткин стоит 7 миллионов евро.

В сезоне РПЛ у Уткина 17 матчей, 3 гола, 7 ассистов.

Игрок – воспитанник «Краснодара».

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