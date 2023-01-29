Дани Алвес сыграл в футбол в тюрьме

Бывший защитник «Барселоны» Дани Алвес провел футбольный матч в тюрьме. Адаптация бразильца за решеткой оценивается как образцовая.
Алвес сыграл против других заключенных. Это вызвало ажиотаж в исправительном учреждении.
- В прошлую пятницу суд арестовал Алвеса без права залога.
- Его обвинили в изнасиловании в туалете ночного клуба 30 декабря.
- После этого «Пумас» расторг контракт с игроком.
Жена самого титулованного футболиста, которого могут посадить на 12 лет за изнасилование
Алвесу грозит тюрьма по обвинению в изнасиловании. Он трижды менял показания, а судья отправил его в тюрьму, чтобы исключить побег в Бразилию
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Источник: Marca