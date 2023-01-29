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    Головин в матче с «Марселем» установил два личных рекорда сезона

    Полузащитник «Монако» Александр Головин в матче 20-го тура чемпионата Франции против «Марселя» (1:1) сделал четыре отбора. Это его личный рекорд сезона.

    Также Головин установил личный рекорд сезона по выигранным единоборствам – девять из 15.

    Головин стал лучшим в матче по количеству точных передач в финальную треть поля – десять.

    • Игрок «Марселя» Жордан Верету забил в свои ворота после навеса Головина.
    • 26-летний россиянин стоит 22 миллиона евро.
    • В сезоне Лиги 1 у Головина 18 матчей, 4 гола, 5 ассистов.

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    Источник: телеграм-канал Opta

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