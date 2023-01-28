«Бавария» – «Айнтрахт»: стартовые составы на 18-й тур Бундеслиги

Стали известны стартовые составы «Баварии» и «Айнтрахта» на матч 18-го тура Бундеслиги.
Знаешь, кто победит в матче «Бaвaрия» – «Aйнтрaхт»? Получи 2000 рублей бесплатно и ставь
- Игра пройдет в субботу, 28 января.
- Начало – в 20:30 по московскому времени.
- «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию.
«Бавария»: Зоммер, Дэвис, Станишич, Упамекано, де Лигт, Коман, Киммих, Мусиала, Сане, Мюллер, Чупо-Мотинг.
«Айнтрахт»: Трапп, Хасебе, Н’Дика, Тута, Бута, Роде, Соу, Линдстрем, Гетце, Кнауфф, Коло Муани.
Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно
Источник: «Бомбардир»