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    «Бавария» – «Айнтрахт»: стартовые составы на 18-й тур Бундеслиги

    Стали известны стартовые составы «Баварии» и «Айнтрахта» на матч 18-го тура Бундеслиги.

    Знаешь, кто победит в матче «Бaвaрия» – «Aйнтрaхт»? Получи 2000 рублей бесплатно и ставь

    • Игра пройдет в субботу, 28 января.
    • Начало – в 20:30 по московскому времени.
    • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию.

    «Бавария»: Зоммер, Дэвис, Станишич, Упамекано, де Лигт, Коман, Киммих, Мусиала, Сане, Мюллер, Чупо-Мотинг.

    «Айнтрахт»: Трапп, Хасебе, Н’Дика, Тута, Бута, Роде, Соу, Линдстрем, Гетце, Кнауфф, Коло Муани.

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    Источник: «Бомбардир»

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