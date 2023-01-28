«Агентский заговор против Глушакова». Экс-капитан «Спартака» – об отсутствии предложений в 2019 году

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков считает себя жертвой заговора, организованного футбольными агентами.

«Я понимал, что все эти обвинения проплачены, несколько болельщиков из «Фратрии», которые и раздувают тему, куплены.

Итоговая пресс-конференция Массимо [Карреры] в «РИА Новости» только с удобными вопросами, болельщики, нагнанные в аэропорт, – все было прекрасно понятно.

В кампании, организованной против меня, были замешаны многие агенты. Цель – во-первых, выдавить меня из «Спартака» и, во-вторых, чтобы меня никуда не брали.

Давайте прямо смотреть на то, как обстояли дела: отыграл один из лучших сезонов, был в хорошей форме, забивал голы, а со мной расторгают контракт, и у меня нет ни одного предложения из России. Как такое возможно?

Только «Уфа» позвонила, но я им отказал, поскольку там синтетическое поле. За год до этого из «Рубина» звонили и предлагали 3 миллиона евро зарплаты.

А тут – «Уфа» и тот же «Рубин», но уже в десять раз меньше – 300 тысяч. Понятно, что все это агентский заговор против Глушакова.

Тогда я некоторых вещей не понимал и не знал, что происходит в околофутбольной тусовке. Наверное, сейчас в каких-то вещах поступил бы по-другому.

Вообще не общался бы после начала травли с агентами, а поехал бы к более уважаемым людям, которые стоят над агентами и принимают более глобальные решения. Но с контрактом я все сделал честно», – сказал Глушаков.

Футболист покинул «Спартак» в 2019 году.

Он перешел в «Ахмат», где провел 1 сезон, а затем оказался в «Химках».

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