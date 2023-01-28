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    «Повзрослеешь – поймешь». Глушаков вспомнил, как Черчесов не взял его на ЧМ-2018

    Денис Глушаков высказался о непопадании в итоговую заявку сборной России на домашний чемпионат мира в 2018 году.

    «После подписания нового контракта со «Спартаком» и прогноза, что жизни в футболе у меня больше не будет, разрушилась и моя карьера в сборной России.

    А ведь Станислав Черчесов, придя в национальную команду, назначил меня вице-капитаном, я отыграл (считаю, на достойном уровне) Кубок конфедераций и в чемпионском сезоне был признан лучшим футболистом страны.

    Прошел с командой все сборы перед домашним ЧМ и вдруг перед самым турниром попал только в расширенный список, а в окончательный – нет.

    После этого напрямую позвонил Черчесову и спросил, что случилось, почему меня отцепили от домашнего чемпионата мира, который имел для меня очень большое значение – с огромным нетерпением его ждал.

    Станислав Саламович ответил: «Я как игрок сам оказывался в такой ситуации. Повзрослеешь, время пройдет – поймешь, почему я так решил».

    Время прошло, многое узнал и понял. Не виню Черчесова, тем более что и без меня сборная сыграла на турнире хорошо, дошла до четвертьфинала.

    Но думаю, что по-человечески он как старший товарищ мог бы дать мне конкретный дружеский совет – куда пойти, к кому обратиться, как решить мои неурядицы.

    А тогда было больно, что мне без объяснения причин обрубили соревнование, которого я ждал много лет», – сказал Глушаков.

    • Полузащитник в последний раз играл за сборную в марте 2018 года.
    • Всего он провел за национальную команду 57 матчей, забил 5 голов и сделал 1 ассист.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 11:20
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +539

      Таврида 17 минут назад

      Да все помнят в какой форме тогда Глушаков находился, особенно это кубковый матч с Тосно показал, когда Глушак вышел на замену и все запорол.

      0
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      Рейтинг: +18686

      Cleaner 29 минут назад

      Еще не повзрослел значит...

      0
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      Рейтинг: +4219

      mutabor0992 56 минут назад

      Бла бла бла!Так о чем речь?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +10

      nevetrom 1 час назад

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      Рейтинг: +2272

      Эном айс 1 час назад

      "как старший товарищ мог бы ... дать мне совет – куда пойти, а куда нет."
      к кому обратиться, а к кому -нет.
      Как решить мои неурядицы.
      Вряд-ли это кому нравится.

      Йоу, мля. ..Щелкунчик.

      Эпоха взросления затянулась.
      Сплошные статусы типа "ВКонтакте"..(

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