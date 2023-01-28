«Повзрослеешь – поймешь». Глушаков вспомнил, как Черчесов не взял его на ЧМ-2018

Денис Глушаков высказался о непопадании в итоговую заявку сборной России на домашний чемпионат мира в 2018 году.

«После подписания нового контракта со «Спартаком» и прогноза, что жизни в футболе у меня больше не будет, разрушилась и моя карьера в сборной России.

А ведь Станислав Черчесов, придя в национальную команду, назначил меня вице-капитаном, я отыграл (считаю, на достойном уровне) Кубок конфедераций и в чемпионском сезоне был признан лучшим футболистом страны.

Прошел с командой все сборы перед домашним ЧМ и вдруг перед самым турниром попал только в расширенный список, а в окончательный – нет.

После этого напрямую позвонил Черчесову и спросил, что случилось, почему меня отцепили от домашнего чемпионата мира, который имел для меня очень большое значение – с огромным нетерпением его ждал.

Станислав Саламович ответил: «Я как игрок сам оказывался в такой ситуации. Повзрослеешь, время пройдет – поймешь, почему я так решил».

Время прошло, многое узнал и понял. Не виню Черчесова, тем более что и без меня сборная сыграла на турнире хорошо, дошла до четвертьфинала.

Но думаю, что по-человечески он как старший товарищ мог бы дать мне конкретный дружеский совет – куда пойти, к кому обратиться, как решить мои неурядицы.

А тогда было больно, что мне без объяснения причин обрубили соревнование, которого я ждал много лет», – сказал Глушаков.

Полузащитник в последний раз играл за сборную в марте 2018 года.

Всего он провел за национальную команду 57 матчей, забил 5 голов и сделал 1 ассист.

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