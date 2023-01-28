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  • «Повзрослеешь – поймешь». Глушаков вспомнил, как Черчесов не взял его на ЧМ-2018

«Повзрослеешь – поймешь». Глушаков вспомнил, как Черчесов не взял его на ЧМ-2018

28 января 2023, 11:20
3

Денис Глушаков высказался о непопадании в итоговую заявку сборной России на домашний чемпионат мира в 2018 году.

«После подписания нового контракта со «Спартаком» и прогноза, что жизни в футболе у меня больше не будет, разрушилась и моя карьера в сборной России.

А ведь Станислав Черчесов, придя в национальную команду, назначил меня вице-капитаном, я отыграл (считаю, на достойном уровне) Кубок конфедераций и в чемпионском сезоне был признан лучшим футболистом страны.

Прошел с командой все сборы перед домашним ЧМ и вдруг перед самым турниром попал только в расширенный список, а в окончательный – нет.

После этого напрямую позвонил Черчесову и спросил, что случилось, почему меня отцепили от домашнего чемпионата мира, который имел для меня очень большое значение – с огромным нетерпением его ждал.

Станислав Саламович ответил: «Я как игрок сам оказывался в такой ситуации. Повзрослеешь, время пройдет – поймешь, почему я так решил».

Время прошло, многое узнал и понял. Не виню Черчесова, тем более что и без меня сборная сыграла на турнире хорошо, дошла до четвертьфинала.

Но думаю, что по-человечески он как старший товарищ мог бы дать мне конкретный дружеский совет – куда пойти, к кому обратиться, как решить мои неурядицы.

А тогда было больно, что мне без объяснения причин обрубили соревнование, которого я ждал много лет», – сказал Глушаков.

  • Полузащитник в последний раз играл за сборную в марте 2018 года.
  • Всего он провел за национальную команду 57 матчей, забил 5 голов и сделал 1 ассист.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия Глушаков Денис Черчесов Станислав
Комментарии (3)
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Эном айс
1674895623
"как старший товарищ мог бы ... дать мне совет – куда пойти, а куда нет." к кому обратиться, а к кому -нет. Как решить мои неурядицы. Вряд-ли это кому нравится. Йоу, мля. ..Щелкунчик. Эпоха взросления затянулась. Сплошные статусы типа "ВКонтакте"..(
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mutabor0992
1674897238
Бла бла бла!Так о чем речь?
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Таврида
1674899584
Да все помнят в какой форме тогда Глушаков находился, особенно это кубковый матч с Тосно показал, когда Глушак вышел на замену и все запорол.
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