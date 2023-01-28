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  • «Да, это была месть». Глушаков рассказал, как и почему началась его травля

«Да, это была месть». Глушаков рассказал, как и почему началась его травля

28 января 2023, 10:34
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Полузащитник Денис Глушаков прокомментировал травлю в свой адрес во время выступлений за «Спартак».

«Уже когда шел послечемпионский сезон, я подписал новый трехлетний контракт со «Спартаком». После чего услышал от кое-кого из известных агентов, с которыми у меня были дружеские или приятельские отношения: «У тебя жизни в футболе больше не будет». Так и случилось.

В чемпионском 2017-м долго не мог переподписать контракт. Началось осенью 2016-го. Был капитаном команды, забил много важных мячей, провел хороший год. Сказал, что заслуживаю тех денег, которые прошу. В команде тогда были футболисты с куда большими контрактами.

В девятом туре следующего сезона играли дома с «Рубином». Мы плохо стартовали, я получил травму в первом матче Лиги чемпионов с «Марибором». Вышел как раз против казанцев, когда у нас после восьми матчей было всего девять очков, и мы занимали, по-моему, десятое место. Сделал голевую передачу на Промеса, мы выиграли 1:0. Федун пришел в раздевалку и при всех спросил.

– Почему ты не подписываешь контракт? Такие деньги тебе предлагаю! А пресса пишет, что ты не подписываешь и собираешься уходить.

Тут мне стало понятно, что Леонида Арнольдовича дезинформируют, и сказал при всей команде, что мне реально предлагают. Он, видимо, сильно удивившись, забрал меня на разговор тет-а-тет.

Стало ясно, что его ввели в заблуждение. На наших новых контрактах с Димой Комбаровым в обход него хотели наварить около пяти миллионов евро. А те условия, которые реально предлагал Федун, я готов был принять в ту же секунду, о чем ему и сказал.

Федун тут же позвонил вице-президенту «Спартака» Наилю Измайлову и сказал, чтобы завтра утром был подготовлен и подписан контракт. Что и произошло. А потом сказали, что это я якобы обманул всех.

Владелец красно-белых и сам в интервью прямо говорил, что впоследствии мне мстили за подписание контракта напрямую с ним, из-за чего кое-кто проехал мимо больших денег.

Да, это была месть. И все годы после ухода из «Спартака» мной интересовались сильные российские клубы, но в итоге не хотели портить отношения с Павлом Андреевым, потому что якобы у них там есть своя агентская субординация.

По-прежнему не считаю себя виноватым в чем-либо. Полностью выкладывался в игре за команду. И в душе знал, что прав. Это помогло легче пережить травлю.

Могу поклясться чем угодно, что в ситуации с контрактом все сделал по чести и того же Андреева, как и кого угодно другого, не кинул.

Во-первых, у нас с Павлом не было договора, хотя при этом он получал солидные комиссионные с моего трансфера из «Локомотива» в «Спартак» и с двух переподписаний со «Спартаком».

После этого общался со многими людьми, с которыми было недопонимание. И с фанатами встречался неоднократно – только приходили туда те, кто хотел что-то услышать.

По сей день прямо смотрю всем в глаза, и пусть мне скажут, но не через прессу, а именно лично, в чем я был не прав», – рассказал Глушаков.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Химки Глушаков Денис
Комментарии (1)
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Январь 59
1674901924
Агенты в футболе, это как продюсеры в шоу-бизнесе. Стоит прыгнуть через голову, как свою голову теряешь.
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