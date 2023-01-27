Абаскаль прокомментировал покупку новых защитников

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о новичках этой недели – защитниках Алексисе Дуарте и Томаше Тавареше.

«Я рад тому, что к нам присоединились новички. Алексис сегодня дебютировал. Он ранее с полной нагрузкой работал со своей командой, поэтому был готов выходить на поле сразу после приезда. Как тренер я доволен, потому что у нас увеличивается внутренняя конкуренция. Это мотивирует всех ребят.

Важно отметить и возвращение в строй троих наших футболистов, которые восстановились после травм: Наиля Умярова, Кристофера Мартинса и Виктора Мозеса. Это тоже добавляет конкуренции. Именно в такой атмосфере команда может прогрессировать и двигаться вперед. Смотрим в будущее позитивно», – сказал Абаскаль.

Дуарте куплен у парагвайского «Серро Портеньо».

Тавареш приобретен у «Бенфики».

Сезон РПЛ возобновится в марте.

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