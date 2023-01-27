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    Абаскаль прокомментировал покупку новых защитников

    Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о новичках этой недели – защитниках Алексисе Дуарте и Томаше Тавареше.

    «Я рад тому, что к нам присоединились новички. Алексис сегодня дебютировал. Он ранее с полной нагрузкой работал со своей командой, поэтому был готов выходить на поле сразу после приезда. Как тренер я доволен, потому что у нас увеличивается внутренняя конкуренция. Это мотивирует всех ребят.

    Важно отметить и возвращение в строй троих наших футболистов, которые восстановились после травм: Наиля Умярова, Кристофера Мартинса и Виктора Мозеса. Это тоже добавляет конкуренции. Именно в такой атмосфере команда может прогрессировать и двигаться вперед. Смотрим в будущее позитивно», – сказал Абаскаль.

    • Дуарте куплен у парагвайского «Серро Портеньо».
    • Тавареш приобретен у «Бенфики».
    • Сезон РПЛ возобновится в марте.

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    Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»

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    Сегодня, 20:37
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1898

      alefreddy 5 минут назад

      почти укомплектовались еще бы Рыбуса пристроить

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