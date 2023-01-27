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    Дани Алвес не использовал презерватив во время связи в ночном клубе. Это отягчающее обстоятельство

    Становятся известны подробности дела по обвинению экс-защитника «Барселоны» Дани Алвеса в изнасиловании в декабре в ночном клубе каталонской столицы.

    Адвокат потерпевшей Эстер Гарсия Лопес сообщил, что спортсмен не использовал презерватив во время якобы насильственного полового акта. Если это будет доказано, суд сочтет обстоятельство отягчающим.

    «У Алвеса не было презерватива. Из-за этого моей доверительнице пришлось принимать препараты для предотвращения заболеваний, передающихся половым путем», – сказал адвокат.

    • В прошлую пятницу суд арестовал Алвеса без права залога.
    • Его обвинили в изнасиловании в туалете ночного клуба 30 декабря.
    • После этого «Пумас» расторг контракт с игроком.

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    Алвесу грозит тюрьма по обвинению в изнасиловании. Он трижды менял показания, а судья отправил его в тюрьму, чтобы исключить побег в Бразилию

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    Источник: Marca

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