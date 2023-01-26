Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Агуэро – Ибрагимовичу: «Тебе больно, что Месси – лучший в мире. Беспокойся о Швеции, которая даже не вышла на ЧМ!»

    Экс-игрок сборной Аргентины Серхио Агуэро считает, что форвард «Милана» Златан Ибрагимович завидует нападающему «ПСЖ» Лионелю Месси.

    Ранее Ибрагимович раскритиковал поведение игроков сборной Аргентины на ЧМ-2022: «Месси будут помнить, а те, кто плохо себя вел, больше не выиграют ЧМ».

    «Слишком оскорбительно говорить, что мы больше не выиграем чемпионат мира. Вместо того, чтобы беспокоиться об Аргентине, лучше бы побеспокоиться о своей стране, которая даже не участвовала на последнем чемпионате мира.

    Может быть, тебя злит, что Месси победил. Может быть, тебе больно признавать, что Месси – лучший игрок в мире, что он выиграл чемпионат мира.

    Я чувствую, что ты бросил камень и в мою сторону, потому что я был вместе со сборной и чувствую себя частью победы. Мы чемпионы мира, Златан, а ты хочешь убить себя.

    Игроки, которые плохо себя вели, подняли кубок. Ха-ха!», – сказал Агуэро.

    • Аргентина победила Францию в финале ЧМ-2022 по пенальти.
    • Аргентинцы впервые с 1986 года выиграли чемпионат мира.

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    Агуэро жестко ответил Ибрагимовичу на критику игроков сборной Аргентины 2
    Ибрагимович – об Аргентине: «Месси будут помнить, а те, кто плохо себя вел, больше не выиграют ЧМ» 3
    Ибрагимович: «Я вывел французский футбол на мировой уровень» 2
    Источник: Ole

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:30
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +586

      egor tikhonov 5 минут назад

      с одной стороны Ибра прав. Марадона раз , Лео второй. Без них команда бы не смогла(

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11