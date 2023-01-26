Агуэро – Ибрагимовичу: «Тебе больно, что Месси – лучший в мире. Беспокойся о Швеции, которая даже не вышла на ЧМ!»

Экс-игрок сборной Аргентины Серхио Агуэро считает, что форвард «Милана» Златан Ибрагимович завидует нападающему «ПСЖ» Лионелю Месси.

Ранее Ибрагимович раскритиковал поведение игроков сборной Аргентины на ЧМ-2022: «Месси будут помнить, а те, кто плохо себя вел, больше не выиграют ЧМ».

«Слишком оскорбительно говорить, что мы больше не выиграем чемпионат мира. Вместо того, чтобы беспокоиться об Аргентине, лучше бы побеспокоиться о своей стране, которая даже не участвовала на последнем чемпионате мира.

Может быть, тебя злит, что Месси победил. Может быть, тебе больно признавать, что Месси – лучший игрок в мире, что он выиграл чемпионат мира.

Я чувствую, что ты бросил камень и в мою сторону, потому что я был вместе со сборной и чувствую себя частью победы. Мы чемпионы мира, Златан, а ты хочешь убить себя.

Игроки, которые плохо себя вели, подняли кубок. Ха-ха!», – сказал Агуэро.

Аргентина победила Францию в финале ЧМ-2022 по пенальти.

Аргентинцы впервые с 1986 года выиграли чемпионат мира.

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