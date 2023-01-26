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    Канчельскис допустил, что у Дзюбы может возникнуть конфликт с Галактионовым в «Пари НН»

    Экс-игрок сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал новость о возможном переходе нападающего Артема Дзюбы в «Пари НН».

    «Думаю, Дзюба не помешает «Пари НН». Здесь нужно будет смотреть, как будет решать тренерский штаб. Он давно не играл, не тренировался. Главное, чтобы не было конфликта с тренером, и было найдено взаимопонимание.

    Думаю, все будет хорошо. Может ли возникнуть у Глушакова и Дзюбы? Наоборот, они должны помочь команде. Пускай каждый занимается своим делом. Глушаков будет отдавать передачи, а Дзюба будет забивать, вот и все», — сказал Канчельскис.

    • 34-летний Дзюба – свободный агент.
    • В ноябре он расторг контракт с «Адана Демирспором».
    • В Турции форвард забил 1 гол в 5 матчах.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 15:05
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3434

      acor94 37 минут назад

      Вы идиоты? Какой ещё Галактионов?

      К слову у НН новый тренер - ровесник Дзюбы, ему 35 лет. Будет сложно.

      0
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      Рейтинг: +868

      г.Онега 48 минут назад

      разве галактионов не в локомотиве?

      0
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