Вы идиоты? Какой ещё Галактионов?
К слову у НН новый тренер - ровесник Дзюбы, ему 35 лет. Будет сложно.
Экс-игрок сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал новость о возможном переходе нападающего Артема Дзюбы в «Пари НН».
«Думаю, Дзюба не помешает «Пари НН». Здесь нужно будет смотреть, как будет решать тренерский штаб. Он давно не играл, не тренировался. Главное, чтобы не было конфликта с тренером, и было найдено взаимопонимание.
Думаю, все будет хорошо. Может ли возникнуть у Глушакова и Дзюбы? Наоборот, они должны помочь команде. Пускай каждый занимается своим делом. Глушаков будет отдавать передачи, а Дзюба будет забивать, вот и все», — сказал Канчельскис.
- 34-летний Дзюба – свободный агент.
- В ноябре он расторг контракт с «Адана Демирспором».
- В Турции форвард забил 1 гол в 5 матчах.
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