Экс-игрок сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал новость о возможном переходе нападающего Артема Дзюбы в «Пари НН».

«Думаю, Дзюба не помешает «Пари НН». Здесь нужно будет смотреть, как будет решать тренерский штаб. Он давно не играл, не тренировался. Главное, чтобы не было конфликта с тренером, и было найдено взаимопонимание.

Думаю, все будет хорошо. Может ли возникнуть у Глушакова и Дзюбы? Наоборот, они должны помочь команде. Пускай каждый занимается своим делом. Глушаков будет отдавать передачи, а Дзюба будет забивать, вот и все», – сказал Канчельскис.

34-летний Дзюба – свободный агент.

В ноябре он расторг контракт с «Адана Демирспором».

В Турции форвард забил 1 гол в 5 матчах.

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