Стало известно, почему переход Дзюбы в «Пари НН» оказался на грани срыва

Подписание контракта между «Пари НН» и Артемом Дзюбой может не состояться из-за утечки данных о деталях сделки.

«Публикация Карпа о переходе Дзюбы в НН наделала много шума. В итоге, сейчас клуб опроверг переход игрока и его в Нижнем может не оказаться.

Думаю, это связано с негативной реакцией некоторой части аудитории на высокую зарплату Артема.

При этом большая часть публики восприняла новость о появлении в Нижнем такого футболиста со знаком плюс, несмотря на дороговизну.

Доминирует мнение, что народ пойдет смотреть на Дзюбу + это даст серьезный буст для клуба как в медийном смысле, так и в футбольном.

Решение по нему было принято, но из-за утечки данных – поставило сделку под угрозу срыва. Надеюсь, в верхах одумаются и вернутся к вопросу приглашения Дзюбы.

Ну а тому, в свою очередь, нужно будет подвинуться по условиям, чтобы вернуться в игру в России.

Мутная история и мне жаль, что мой пост привел к таким результатам. Следим за развитием ситуации», – написал журналист Иван Карпов в своем телеграм-канале.

34-летний Дзюба – свободный агент.

В ноябре он расторг контракт с «Адана Демирспором».

В Турции форвард забил 1 гол в 5 матчах.

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