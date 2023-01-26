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    Стало известно, почему переход Дзюбы в «Пари НН» оказался на грани срыва

    Подписание контракта между «Пари НН» и Артемом Дзюбой может не состояться из-за утечки данных о деталях сделки.

    «Публикация Карпа о переходе Дзюбы в НН наделала много шума. В итоге, сейчас клуб опроверг переход игрока и его в Нижнем может не оказаться.

    Думаю, это связано с негативной реакцией некоторой части аудитории на высокую зарплату Артема.

    При этом большая часть публики восприняла новость о появлении в Нижнем такого футболиста со знаком плюс, несмотря на дороговизну.

    Доминирует мнение, что народ пойдет смотреть на Дзюбу + это даст серьезный буст для клуба как в медийном смысле, так и в футбольном.

    Решение по нему было принято, но из-за утечки данных – поставило сделку под угрозу срыва. Надеюсь, в верхах одумаются и вернутся к вопросу приглашения Дзюбы.

    Ну а тому, в свою очередь, нужно будет подвинуться по условиям, чтобы вернуться в игру в России.

    Мутная история и мне жаль, что мой пост привел к таким результатам. Следим за развитием ситуации», – написал журналист Иван Карпов в своем телеграм-канале.

    • 34-летний Дзюба – свободный агент.
    • В ноябре он расторг контракт с «Адана Демирспором».
    • В Турции форвард забил 1 гол в 5 матчах.

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    Сегодня, 11:33
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +656

      Октавиус 1 час назад

      какой же клоун: сам придумал, а потом сделал вид, что целую сделку сорвал

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