В «Пари НН» отреагировали на новость о подписании контракта с Дзюбой

Пресс-служба «Пари НН» дала комментарий в связи с появившейся информацией о переходе в клуб нападающего Артема Дзюбы.
По данным Ивана Карпова, 34-летний футболист накануне подписал контракт с нижегородским клубом до конца сезона.
«Данная информация не соответствует действительности. Мы опровергаем сообщение о переходе Дзюбы в клуб», – сообщили в «Пари НН».
- Дзюба – свободный агент.
- В ноябре он расторг контракт с «Адана Демирспором».
- В Турции форвард забил 1 гол в 5 матчах.
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Источник: «Матч ТВ»