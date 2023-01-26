В «Пари НН» отреагировали на новость о подписании контракта с Дзюбой

Пресс-служба «Пари НН» дала комментарий в связи с появившейся информацией о переходе в клуб нападающего Артема Дзюбы.

По данным Ивана Карпова, 34-летний футболист накануне подписал контракт с нижегородским клубом до конца сезона.

«Данная информация не соответствует действительности. Мы опровергаем сообщение о переходе Дзюбы в клуб», – сообщили в «Пари НН».

Дзюба – свободный агент.

В ноябре он расторг контракт с «Адана Демирспором».

В Турции форвард забил 1 гол в 5 матчах.

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