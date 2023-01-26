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  • В «Пари НН» отреагировали на новость о подписании контракта с Дзюбой

В «Пари НН» отреагировали на новость о подписании контракта с Дзюбой

26 января 2023, 09:27
2

Пресс-служба «Пари НН» дала комментарий в связи с появившейся информацией о переходе в клуб нападающего Артема Дзюбы.

По данным Ивана Карпова, 34-летний футболист накануне подписал контракт с нижегородским клубом до конца сезона.

«Данная информация не соответствует действительности. Мы опровергаем сообщение о переходе Дзюбы в клуб», – сообщили в «Пари НН».

  • Дзюба – свободный агент.
  • В ноябре он расторг контракт с «Адана Демирспором».
  • В Турции форвард забил 1 гол в 5 матчах.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Нижний Новгород Дзюба Артем
Комментарии (2)
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Freyd
1674715471
А кто этот Карпов?У Дзюбинии на подсосе?
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zigbert
1674724201
Желание отличиться первым и привело к такому результату.
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