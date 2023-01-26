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    В «Пари НН» отреагировали на новость о подписании контракта с Дзюбой

    Пресс-служба «Пари НН» дала комментарий в связи с появившейся информацией о переходе в клуб нападающего Артема Дзюбы.

    По данным Ивана Карпова, 34-летний футболист накануне подписал контракт с нижегородским клубом до конца сезона.

    «Данная информация не соответствует действительности. Мы опровергаем сообщение о переходе Дзюбы в клуб», – сообщили в «Пари НН».

    • Дзюба – свободный агент.
    • В ноябре он расторг контракт с «Адана Демирспором».
    • В Турции форвард забил 1 гол в 5 матчах.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 09:27
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1359

      Freyd 15 минут назад

      А кто этот Карпов?У Дзюбинии на подсосе?

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