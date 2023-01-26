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    Экс-игрок «Рубина»: «Российский футбол очень важен для Европы, надеюсь, скоро все вернется»

    Бывший полузащитник «Рубина» Бибрас Натхо надеется, что российские клубы вновь будут играть в еврокубках.

    • Натхо выступал за казанский клуб с 2010 по 2014 год.
    • С 2014 по 2018 год он играл в ЦСКА.
    • Сейчас 34-летний израильтянин выступает за сербский «Партизан».

    – Конечно, я стараюсь следить за вашей лигой, потому что в Сербии транслируют матчи. Конечно, не всегда удается, но по возможности смотрю. Учитывая нынешнюю ситуацию, могу сказать, что уровень чемпионата стал слабее. Но я надеюсь, что все скоро вернется на свои места и российский футбол вернется в еврокубки. Российский футбол очень важен для Европы.

    – Так сильно заметно, что чемпионат России стал слабее?

    – Сейчас в чемпионате России мы не видим больших имен, как было раньше. Привлекать игроков из‑за рубежа стало намного сложнее. Если падает уровень легионеров, то вместе с ним падает уровень российских футболистов. Но, повторюсь, что ситуация в мире скоро образумится и все вернется на свои места.

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    Источник: «Матч ТВ»

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