Экс-игрок «Рубина»: «Российский футбол очень важен для Европы, надеюсь, скоро все вернется»

Бывший полузащитник «Рубина» Бибрас Натхо надеется, что российские клубы вновь будут играть в еврокубках.

Натхо выступал за казанский клуб с 2010 по 2014 год.

С 2014 по 2018 год он играл в ЦСКА.

Сейчас 34-летний израильтянин выступает за сербский «Партизан».

– Конечно, я стараюсь следить за вашей лигой, потому что в Сербии транслируют матчи. Конечно, не всегда удается, но по возможности смотрю. Учитывая нынешнюю ситуацию, могу сказать, что уровень чемпионата стал слабее. Но я надеюсь, что все скоро вернется на свои места и российский футбол вернется в еврокубки. Российский футбол очень важен для Европы.

– Так сильно заметно, что чемпионат России стал слабее?

– Сейчас в чемпионате России мы не видим больших имен, как было раньше. Привлекать игроков из‑за рубежа стало намного сложнее. Если падает уровень легионеров, то вместе с ним падает уровень российских футболистов. Но, повторюсь, что ситуация в мире скоро образумится и все вернется на свои места.

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