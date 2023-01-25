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    Личка: «В «Оренбурге» у меня свобода. А в «Краснодаре» пришлось бы прогибаться»

    Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка объяснил, почему осенью отказался возглавить «Краснодар».

    – Вы из-за такого «семейного подхода» решили остаться в «Оренбурге», отказавшись от предложения «Краснодара»?

    – Не думаю, что это главный фактор. Главное в том, что в «Оренбурге» я чувствую свободу. В большом клубе, например в «Спартаке» или любом другом, ждет большое давление извне. И ты как тренер не делаешь ту работу, которую хочешь, а сидишь и слушаешь то, что тебе говорят сверху: «Марцел, тебе надо сделать вот это и вот это». И ты будешь вынужден прогибаться. Считаю, неправильно идти туда. И это касается не только «Краснодара», «Спартака», это касается многих топ-клубов даже в Чехии или Турции. У меня другая философия, и ее я реализую в «Оренбурге».

    • Личка в «Оренбурге» с 2020 года.
    • В прошлом году чех вернул команду в РПЛ.
    • «Оренбург» в таблице РПЛ идет выше «Краснодара».

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    Источник: «Матч ТВ»

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