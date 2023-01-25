У следствия есть доказательства против Алвеса. Ему грозит 12 лет тюрьмы

У испанской полиции есть необходимый набор доказательств, чтобы доказать вину Дани Алвеса в декабрьском изнасиловании.

Пострадавшая после инцидента сразу обратилась в больницу, где судмедэксперт ее осмотрел и обнаружил травмы, а также следы семенной жидкости Алвеса. Улики приобщены к делу.

Если вину Алвеса докажут, ему назначат наказание до 12 лет тюрьмы.

В пятницу суд арестовал Алвеса без права залога.

Его обвинили в изнасиловании в туалете ночного клуба 30 декабря.

После этого «Пумас» расторг контракт с игроком.

Жена самого титулованного футболиста, которого могут посадить на 12 лет за изнасилование

Алвесу грозит тюрьма по обвинению в изнасиловании. Он трижды менял показания, а судья отправил его в тюрьму, чтобы исключить побег в Бразилию

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