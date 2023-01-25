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    У следствия есть доказательства против Алвеса. Ему грозит 12 лет тюрьмы

    У испанской полиции есть необходимый набор доказательств, чтобы доказать вину Дани Алвеса в декабрьском изнасиловании.

    Пострадавшая после инцидента сразу обратилась в больницу, где судмедэксперт ее осмотрел и обнаружил травмы, а также следы семенной жидкости Алвеса. Улики приобщены к делу.

    Если вину Алвеса докажут, ему назначат наказание до 12 лет тюрьмы.

    • В пятницу суд арестовал Алвеса без права залога.
    • Его обвинили в изнасиловании в туалете ночного клуба 30 декабря.
    • После этого «Пумас» расторг контракт с игроком.

    Жена самого титулованного футболиста, которого могут посадить на 12 лет за изнасилование

    Алвесу грозит тюрьма по обвинению в изнасиловании. Он трижды менял показания, а судья отправил его в тюрьму, чтобы исключить побег в Бразилию

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    Источник: Marca

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    Сегодня, 11:42
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +11527

      R_a_i_n 53 минуты назад

      Ну если напулял ей туда живчиков действительно, в тюрьму ему и дорога. Как ниже писали 12 лимонов может и исправят ситуацию. С его то деньгами, что мешало пойти снять девицу нужную? Идиот одним словом!

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      Рейтинг: +5793

      Enter2006 > R_a_i_n 44 минуты назад

      Он не идиот, он даун ))

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      Рейтинг: +5793

      Enter2006 56 минут назад

      Ну что, как говорил Мавроди даже после освобождения от мест лишения и основания нового МММ: "дураков много". Кто поймут - те поймут... )) Щас все проститутки будут "изнасилованы" футболистами и хорошая жизнь обеспечена ))

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      Рейтинг: +1836

      jek718875 58 минут назад

      12 000 000 евро, спасут Алвеса от 12 лет тюрьмы(самый дорогой секс в его жизни), а мог бы за 100 евр.по согласию(дурик)

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