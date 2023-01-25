Дьяков: «Дзюба может поехать в Китай или МЛС, если его интересуют финансы»

Бывший игрок «Ростова», «Динамо» Виталий Дьяков высказался о будущем Артема Дзюбы.

«Дзюба игрок высокого уровня. Почему он не может найти себе клуб? Не знаю, наверное, что-то его не устраивает, какие-то запросы команды не удовлетворяют. Тут остается только догадываться, но меня удивляет, что такой сильный игрок остается без команды. Почему так происходит – непонятно.

С другой стороны, система российского футбола очень изменилась за последние пять-семь лет. Преимущественно берут молодых футболистов и даже Дзюба, который один из лучших нападающих в истории российского футбола, который много чего выиграл, до сих пор без клуба. Суровое время и годы, но мне кажется, что он пригодился бы любой команде. Не только тем, кто борется за выживание, но и тем, кто претендует на высокие места.

Да, сборы уже идут, многие уже укомплектовали свои команд. Не знаю, стоит ли нам ждать Дзюбу в каком-нибудь российском клубе. Сейчас конец февраля, возможно, он ждет каких-то более выгодных предложений, может быть, откуда-то из-за границы. Главное не пересидеть и не переждать, а то потом тяжело будет, ведь у него и так, можно сказать, полгода в футболе не было. Мало игрового времени, поэтому практика нужна. Если до лета он останется без команды, то у него будет потерян целый футбольный сезон.

Если Дзюбу заинтересуют финансы, то он может поехать в Китай, МЛС или еще куда-то. Но срываться непонятно куда на закате карьеры, зачем? При этом многие элитные футболисты едут играть в Дубаи или в США, Криштиану Роналду сейчас играет в Саудовской Аравии. Поэтому, если будет выгодное предложение, то можно попробовать и такой вариант. Может, там не такой сильный уровень, но главное играть в футбол и получать от этого удовольствие в его случае», – сказал Дьяков.

Дзюба – свободный агент.

В ноябре он расторг контракт с «Адана Демирспором».

В Турции форвард забил 1 гол в 5 матчах.

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