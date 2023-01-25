«Один из лучших молодых защитников Южной Америки». Лепсая – о новичке «Спартака» Дуарте

Футбольный функционер Тимур Лепсая охарактеризовал новичка «Спартака» Алексиса Дуарте. Он рекомендовал игрока москвичам.

«Дуарте — один из лучших молодых защитников всей Южной Америки. Им интересовалась «Бока», причeм довольно конкретно и активно, а это подтверждает уровень. Насколько угадал «Спартак» — вопрос. Если они искали перспективного футболиста за небольшие деньги, который может вырасти в большого игрока, то это попадание. Хотя думаю, что Дуарте готов сразу заиграть в основе, тем более что еврокубков нет», — сказал Лепсая.

Дуарте – центральный защитник.

22-летний футболист всю карьеру провел в «Серро Портеньо»: 107 матчей, 1 гол, 2 ассиста.

Дуарте присоединится к «Спартаку» на сборе в ОАЭ.

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