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    Символическая сборная россиян из европейских лиг по версии Transfermarkt

    Портал Transfermarkt составил символическую сборную из россиян, выступающих в европейских чемпионатах.

    Вратарь: Андрей Лунeв («Байер»);

    Защитники: Михаил Меркулов («Риека»), Александр Жиров («Зандхаузен»), Григорий Морозов («Целе»), Владислав Молчан («Кан»);

    Полузащитники: Александр Головин («Монако»), Алексей Миранчук («Торино»), Роман Нойштедтер («Вестерло»);

    Нападающие: Никита Иосифов («Вильярреал»), Денис Черышев («Венеция»), Александр Кокорин («Арис»).

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    Источник: Transfermarkt

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    Сегодня, 22:49
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +24040

      DOCTOR PENALTY 19 минут назад

      Эта сборная наводит ужас на соперника. )))

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