Символическая сборная россиян из европейских лиг по версии Transfermarkt

Портал Transfermarkt составил символическую сборную из россиян, выступающих в европейских чемпионатах.
Вратарь: Андрей Лунeв («Байер»);
Защитники: Михаил Меркулов («Риека»), Александр Жиров («Зандхаузен»), Григорий Морозов («Целе»), Владислав Молчан («Кан»);
Полузащитники: Александр Головин («Монако»), Алексей Миранчук («Торино»), Роман Нойштедтер («Вестерло»);
Нападающие: Никита Иосифов («Вильярреал»), Денис Черышев («Венеция»), Александр Кокорин («Арис»).
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Источник: Transfermarkt