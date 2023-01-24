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    Алвес нанял адвоката Месси для защиты по делу об изнасиловании

    Экс-защитник «Барселоны» Дани Алвес начал сотрудничать с адвокатом Кристобалем Мартелем.

    Этого юриста ранее нанимали Лионель Месси, Карлес Пуйоль и Жозеп Бартомеу.

    Также Мартель представлял интересы «Барсы» в деле о трансфере Неймара.

    Ближайшая задача адвоката – оспорить задержание 39-летнего футболиста и его содержание под стражей.

    • В пятницу суд арестовал Алвеса без права залога.
    • Его обвинили в изнасиловании в туалете ночного клуба 30 декабря.
    • После этого «Пумас» расторг контракт с игроком.
    • Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

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    Источник: La Vanguardia

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