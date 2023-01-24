Стало известно, почему Дани Алвеса перевели в другую тюрьму

Видимо, в Испании с насильниками делают то же самое, что и у нас
В Испании раскрыли причину перевода экс-защитника «Барселоны» Дани Алвеса в другую тюрьму.
По информации Marca, это сделано, чтобы гарантировать безопасность 39-летнего футболиста.
В тюрьме Brians 2 у бразильца будет камера с собственной душевой и туалетом. Это позволит ему минимизировать контакты с другими заключенными.
- В пятницу суд заключил Алвеса под стражу без права залога.
- Его обвинили в изнасиловании в туалете ночного клуба 30 декабря.
- После этого «Пумас» расторг контракт с игроком.
- Ему грозит до 12 лет тюрьмы.
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