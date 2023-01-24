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    Стало известно, почему Дани Алвеса перевели в другую тюрьму

    В Испании раскрыли причину перевода экс-защитника «Барселоны» Дани Алвеса в другую тюрьму.

    По информации Marca, это сделано, чтобы гарантировать безопасность 39-летнего футболиста.

    В тюрьме Brians 2 у бразильца будет камера с собственной душевой и туалетом. Это позволит ему минимизировать контакты с другими заключенными.

    • В пятницу суд заключил Алвеса под стражу без права залога.
    • Его обвинили в изнасиловании в туалете ночного клуба 30 декабря.
    • После этого «Пумас» расторг контракт с игроком.
    • Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

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    Источник: Marca

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    Сегодня, 14:48
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +656

      Октавиус 1 час назад

      Видимо, в Испании с насильниками делают то же самое, что и у нас

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