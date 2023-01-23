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    Дани Алвеса перевели в другую тюрьму. В ней есть камеры с душевыми

    Бывший защитник «Барселоны» Дани Алвес в понедельник был переведет в другую тюрьму.

    По информации La Vanguardia, обвиняемый в изнасиловании 23-летней девушки бразилец после трех дней в тюрьме Brians 1 был переведен в тюрьму Brians 2.

    Сообщается, что в этой тюрьме есть отдельные камеры с душевыми.

    • В пятницу суд заключил 39-летнего футболиста под стражу без права залога.
    • Бразильца обвинили в изнасиловании в туалете ночного клуба 30 декабря.
    • После этого «Пумас» расторг контракт с Алвесом.
    • Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

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    Источник: La Vanguardia

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