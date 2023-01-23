Дани Алвеса перевели в другую тюрьму. В ней есть камеры с душевыми

Бывший защитник «Барселоны» Дани Алвес в понедельник был переведет в другую тюрьму.
По информации La Vanguardia, обвиняемый в изнасиловании 23-летней девушки бразилец после трех дней в тюрьме Brians 1 был переведен в тюрьму Brians 2.
Сообщается, что в этой тюрьме есть отдельные камеры с душевыми.
- В пятницу суд заключил 39-летнего футболиста под стражу без права залога.
- Бразильца обвинили в изнасиловании в туалете ночного клуба 30 декабря.
- После этого «Пумас» расторг контракт с Алвесом.
- Ему грозит до 12 лет тюрьмы.
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Источник: La Vanguardia